Süper Lig’de 14 hafta sonunda 20 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta lider A.Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak çıkışını sürdürdü. Sarı-siyahlıların bu etkili performansında takım kaptanı Adem Büyük’ün golleri etkili oluyor. Alanyaspor'u da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, toplamda 7 gole ulaşarak krallık yarışında iddiasını sürdürdü.
Tecrübeli golcü attığı gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.
Adem Büyük atıyor, Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürüyor
24.12.2020 - 17:08 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük, son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.
Süper Lig’de 14 hafta sonunda 20 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta lider A.Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak çıkışını sürdürdü. Sarı-siyahlıların bu etkili performansında takım kaptanı Adem Büyük’ün golleri etkili oluyor. Alanyaspor'u da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, toplamda 7 gole ulaşarak krallık yarışında iddiasını sürdürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adem Büyük,Yeni Malatyaspor,
755240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/755240.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
14
8
3
3
14
27
02
GALATASARAY A.Ş.
13
8
2
3
13
26
03
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
13
6
6
1
9
24
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
12
7
1
4
6
22
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
6
3
4
-2
21
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
13
5
5
3
6
20
08
YENİ MALATYASPOR
13
5
5
3
3
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
14
5
5
4
-1
20
10
GÖZTEPE A.Ş.
14
4
6
4
3
18
11
KASIMPAŞA A.Ş.
14
5
3
6
-5
18
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
13
4
5
4
-2
17
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
12
4
3
5
3
15
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13
4
3
6
-3
15
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
12
4
3
5
-3
15
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
12
3
5
4
-2
14
17
GENÇLERBİRLİĞİ
12
3
3
6
-8
12
18
YUKATEL DENİZLİSPOR
13
3
3
7
-9
12
19
HES KABLO KAYSERİSPOR
12
2
4
6
-8
10
20
MKE ANKARAGÜCÜ
12
2
3
7
-6
9
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
14
2
3
9
-15
9
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
22.12.2020 16:00
Atakaş Hatayspor 0 - 1 Trabzonspor
22.12.2020 19:00
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
23.12.2020 16:00
Erzurumspor 1 - 2 Denizlispor
23.12.2020 16:00
Alanyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
23.12.2020 19:00
Kasimpaşa 0 - 4 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
23.12.2020 19:00
Fenerbahçe 4 - 1 Başakşehir
24.12.2020 16:00
Sivasspor - Gençlerbirliği
24.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Konyaspor
24.12.2020 19:00
Ankaragücü - Beşiktaş
24.12.2020 19:00
Rizespor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
15
8
5
2
8
29
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
15
8
3
4
10
27
03
YILPORT SAMSUNSPOR
15
7
6
2
6
27
04
TUZLASPOR A.Ş.
14
8
3
3
4
27
05
ALTINORDU
15
8
3
4
3
27
06
ALTAY
14
8
2
4
13
26
07
ADANA DEMİRSPOR
14
7
4
3
12
25
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
13
6
4
3
7
22
09
BURSASPOR
15
6
3
6
2
21
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15
5
3
7
0
18
11
MENEMEN SPOR
15
4
6
5
-3
18
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
15
4
5
6
-7
17
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
14
4
3
7
-6
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
14
3
4
7
-3
13
15
AKHİSARSPOR
14
3
4
7
-9
13
16
ADANASPOR A.Ş.
12
3
3
6
-2
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
25.12.2020 19:00
Altay - Bereket Sigorta ümraniyespor
26.12.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Altinordu
26.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor - Istanbulspor
26.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Adana Demirspor
27.12.2020 13:30
Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü
27.12.2020 16:00
Akhisarspor - Giresunspor
27.12.2020 16:00
Adanaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
27.12.2020 19:00
Ankaraspor - Yilport Samsunspor
28.12.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor