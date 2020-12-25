Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Teknik direktör Mesut Bakkal ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.