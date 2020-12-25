Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Teknik direktör Mesut Bakkal ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mesut Bakkal ile anlaştı
25.12.2020 - 01:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 01:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu.
Etiketler : Mesut Bakkal,erzurumspor,
755316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/755316.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
14
8
3
3
14
27
02
GALATASARAY A.Ş.
13
8
2
3
13
26
03
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
13
6
6
1
9
24
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
12
7
1
4
6
22
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
6
3
4
-2
21
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
13
5
5
3
6
20
08
YENİ MALATYASPOR
13
5
5
3
3
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
14
5
5
4
-1
20
10
GÖZTEPE A.Ş.
14
4
6
4
3
18
11
KASIMPAŞA A.Ş.
14
5
3
6
-5
18
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
13
4
5
4
0
17
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
13
4
5
4
-2
17
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
12
4
3
5
3
15
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13
4
3
6
-3
15
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
12
4
3
5
-3
15
17
YUKATEL DENİZLİSPOR
13
3
3
7
-9
12
18
GENÇLERBİRLİĞİ
13
3
3
7
-10
12
19
HES KABLO KAYSERİSPOR
12
2
4
6
-8
10
20
MKE ANKARAGÜCÜ
12
2
3
7
-6
9
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
14
2
3
9
-15
9
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
22.12.2020 16:00
Atakaş Hatayspor 0 - 1 Trabzonspor
22.12.2020 19:00
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
23.12.2020 16:00
Erzurumspor 1 - 2 Denizlispor
23.12.2020 16:00
Alanyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
23.12.2020 19:00
Kasimpaşa 0 - 4 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
23.12.2020 19:00
Fenerbahçe 4 - 1 Başakşehir
24.12.2020 16:00
Sivasspor 3 - 1 Gençlerbirliği
24.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Konyaspor
24.12.2020 19:00
Ankaragücü - Beşiktaş
24.12.2020 19:00
Rizespor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
15
8
5
2
8
29
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
15
8
3
4
10
27
03
YILPORT SAMSUNSPOR
15
7
6
2
6
27
04
TUZLASPOR A.Ş.
14
8
3
3
4
27
05
ALTINORDU
15
8
3
4
3
27
06
ALTAY
14
8
2
4
13
26
07
ADANA DEMİRSPOR
14
7
4
3
12
25
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
13
6
4
3
7
22
09
BURSASPOR
15
6
3
6
2
21
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15
5
3
7
0
18
11
MENEMEN SPOR
15
4
6
5
-3
18
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
15
4
5
6
-7
17
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
14
4
3
7
-6
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
14
3
4
7
-3
13
15
AKHİSARSPOR
14
3
4
7
-9
13
16
ADANASPOR A.Ş.
12
3
3
6
-2
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
25.12.2020 19:00
Altay - Bereket Sigorta ümraniyespor
26.12.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Altinordu
26.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor - Istanbulspor
26.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Adana Demirspor
27.12.2020 13:30
Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü
27.12.2020 16:00
Akhisarspor - Giresunspor
27.12.2020 16:00
Adanaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
27.12.2020 19:00
Ankaraspor - Yilport Samsunspor
28.12.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor