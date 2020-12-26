Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’a Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı futbolcunun MKE Ankaragücü maçının ardından hissettiği ağrı nedeniyle yapılan tetkikler sonucu sol uyluk iç adelesinde yırtık tespit edildiği duyuruldu. Beşiktaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:



"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



31 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.