Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Sinan İşgüder xx, Polat Parlak xx
Anadolu Efes: Krunoslav Simon xx 15, Adrien Moerman xxx 25, Vasilije Micic xx 12, Bryant Dunston x 4, Buğrahan Tuncer x, Shane Larkin xx 11, Sertaç Şanlı xx 10, Doğuş Balbay x 2, James Anderson x 3, Tolga Geçim x 4
Başatrenör: Ergin Ataman
Fenerbahçe: Jan Vesely xx 10, Danilo Barthel x 7, Marko Guduric xx 12, Nando De Colo x 5, Dyshawn Pierre xxx 16, Melih Mahmutoğlu xx 9 , Kenan Sipahi x 4, Tarık Biberovic xx 7, Ahmet Düverioğlu x 2
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. periyot: 18-14 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 44-37 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 66-57 (Anadolu Efes lehine)