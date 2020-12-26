Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Dev karşılaşmayı 2-0 kazanan Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

90'Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

55'GOOLL!! Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ın attğı golle Trabzonspor karşısında skoru 2-0'a getiriyor. Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram defansın arkasına koşu yapan Oğulcan Çağlayan'a doğru bekletmeden arapasını atıyor. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Oğulcan Çağlayan sağ ayağıyla yerden bir vuruşla topu ağlara gönderiliyor. Pozisyon öncesi ilk karar ofsayt veriliyor fakat VAR sisteminin uyarısı ile hakem Halil Umut Meler pozisyonu gol olarak değerlendiriyor.

44'GOOLL!! Galatasaray Arda Turan'ın attığı gol ile Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç Oğulcan Çağlayan ile duvar pası yaparak ceza sahasında topla buluşuyor ve şutunu çekiyor. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Uğurcan Çakır çelerken dönen topta Arda Turan yerden net bir vuruş ile topu ağlara gönderiyor.

15'Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kalıyor.

15'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Lewis Baker'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

14'Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Taylan Antalyalı, topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı bu sarı kart ile sonraki haftada oynanacak Antalyaspor karşılaşması için cezalı duruma düşüyor.

13'Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Marcao topu uzaklaştırmayı başarıyor.

11'Trabzonspor Djaniny ile gole çok yaklaşıyor. Flavio Da Silva'nın kendi yarı sahasının ortasından göderdiği uzun pasta Djaniny bir anda Galatasaray savunmasını az adamla yakalayıp Ryan Donk ile bire bir kalıyor. Djaniny ceza sahasınıa girer girmez sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor ve top yandan auta gidiyor.

9'Marcelo Saracchi'nin sol kanattan ceza sahası içinde arka direğe gönderdiği ortasında Marlon Rodrigues topu kafa vuruşu ile uzaklaştırıyor.

8'Marcelo Saracchi'nin defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Arda Turan için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

7'Djaniny'nin pasında topla buluşan Flavio Da Silva ceza sahası sol çaprazdan çektiği şut yan ağlara gidiyor.

6'Sofiane Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

5'Anthony Nwakaeme, Emre Kılınç ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirince oyun kısa bir süre duruyor.

4'Marcelo Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Vitor Hugo topu uzaklaştırıyor.

3'Galatasaray, bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

1'Hakem Halil Umut Meler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Trabzonspor başlıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny.

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan.

Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

GALATASARAY TRABZON'A KARŞI ÜSTÜN...

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 168, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI...

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER...

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIMI...

Galatasaray, bu sezon savunmadaki performansıyla dikkati çekiyor. Kaleci Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından geçen sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılı takım, bu sezon bu anlamda sorun yaşamıyor.

Ligde geride kalan 14 haftada 13 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızda 10 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 9 gol yiyen lider Aytemiz Alanyaspor'un ardından 2. sırada yer aldı. Bu sezon ligdeki 13 maçın 5'inde kalesini gol kapatan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 1, 1 müsabakada ise 2 gol yedi.