TFF'den yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'un İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Lennon'un başvurusunun incelendiği belirtilerek, "Kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak Hes Kablo Kayserispor Kulübü sporcusu Aaron Justin Lennon hakkında, somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
PFDK, Kayserispor'un oyuncusu Lennon'un kırmızı kart ve cezai uygulamasının kaldırılması talebini reddetti
26.12.2020 - 20:26 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hes Kablo Kayserispor'un oyuncusu Aaron Justin Lennon'un çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebini reddetti.
Etiketler : PFDK,
755670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/755670.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
14
8
3
3
14
27
02
GALATASARAY A.Ş.
13
8
2
3
13
26
03
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
13
8
1
4
7
25
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
13
6
6
1
9
24
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
14
5
6
3
6
21
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
6
3
4
-2
21
08
YENİ MALATYASPOR
13
5
5
3
3
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
14
5
5
4
-1
20
10
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
13
5
3
5
4
18
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13
5
3
5
-2
18
13
KASIMPAŞA A.Ş.
14
5
3
6
-5
18
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
13
4
5
4
0
17
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
14
4
5
5
-3
17
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13
4
3
6
-3
15
17
YUKATEL DENİZLİSPOR
13
3
3
7
-9
12
18
GENÇLERBİRLİĞİ
13
3
3
7
-10
12
19
HES KABLO KAYSERİSPOR
13
2
4
7
-9
10
20
MKE ANKARAGÜCÜ
13
2
3
8
-7
9
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
14
2
3
9
-15
9
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
26.12.2020 16:00
Göztepe 1 - 1 Karagümrük
26.12.2020 19:00
Trabzonspor - Galatasaray
27.12.2020 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Alanyaspor
27.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor - Erzurumspor
27.12.2020 16:00
Denizlispor - Ankaragücü
27.12.2020 19:00
Başakşehir - Kasimpaşa
28.12.2020 16:00
Gençlerbirliği - Hes Kablo Kayserispor
28.12.2020 16:00
Konyaspor - Rizespor
28.12.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
28.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
15
9
3
3
7
30
02
ALTAY
15
9
2
4
15
29
03
GİRESUNSPOR
15
8
5
2
8
29
04
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
15
8
3
4
10
27
05
YILPORT SAMSUNSPOR
15
7
6
2
6
27
06
ALTINORDU
16
8
3
5
0
27
07
ADANA DEMİRSPOR
14
7
4
3
12
25
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
14
7
4
3
9
25
09
BURSASPOR
15
6
3
6
2
21
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15
5
3
7
0
18
11
MENEMEN SPOR
15
4
6
5
-3
18
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
16
4
5
7
-9
17
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
14
4
3
7
-6
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
15
3
4
8
-5
13
15
AKHİSARSPOR
14
3
4
7
-9
13
16
ADANASPOR A.Ş.
12
3
3
6
-2
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
25.12.2020 19:00
Altay 3 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
26.12.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. 4 - 1 Altinordu
26.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 0 - 2 Istanbulspor
26.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Adana Demirspor
27.12.2020 13:30
Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü
27.12.2020 16:00
Akhisarspor - Giresunspor
27.12.2020 16:00
Adanaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
27.12.2020 19:00
Ankaraspor - Yilport Samsunspor
28.12.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor