Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi teknik ekip ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, “Beşiktaş maçı öncesi, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış, testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.
Sivasspor’da korona testleri negatif çıktı
26.12.2020 - 21:02 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 21:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DG Sivasspor’da teknik ekip ve futbolculara uygulanan korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi teknik ekip ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Etiketler : Sivasspor,
755674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/755674.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
14
8
3
3
14
27
02
GALATASARAY A.Ş.
13
8
2
3
13
26
03
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
13
8
1
4
7
25
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
13
6
6
1
9
24
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
14
5
6
3
6
21
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
6
3
4
-2
21
08
YENİ MALATYASPOR
13
5
5
3
3
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
14
5
5
4
-1
20
10
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
13
5
3
5
4
18
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13
5
3
5
-2
18
13
KASIMPAŞA A.Ş.
14
5
3
6
-5
18
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
13
4
5
4
0
17
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
14
4
5
5
-3
17
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13
4
3
6
-3
15
17
YUKATEL DENİZLİSPOR
13
3
3
7
-9
12
18
GENÇLERBİRLİĞİ
13
3
3
7
-10
12
19
HES KABLO KAYSERİSPOR
13
2
4
7
-9
10
20
MKE ANKARAGÜCÜ
13
2
3
8
-7
9
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
14
2
3
9
-15
9
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
26.12.2020 16:00
Göztepe 1 - 1 Karagümrük
26.12.2020 19:00
Trabzonspor - Galatasaray
27.12.2020 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Alanyaspor
27.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor - Erzurumspor
27.12.2020 16:00
Denizlispor - Ankaragücü
27.12.2020 19:00
Başakşehir - Kasimpaşa
28.12.2020 16:00
Gençlerbirliği - Hes Kablo Kayserispor
28.12.2020 16:00
Konyaspor - Rizespor
28.12.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
28.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
15
9
3
3
7
30
02
ALTAY
15
9
2
4
15
29
03
GİRESUNSPOR
15
8
5
2
8
29
04
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
15
8
3
4
10
27
05
YILPORT SAMSUNSPOR
15
7
6
2
6
27
06
ALTINORDU
16
8
3
5
0
27
07
ADANA DEMİRSPOR
14
7
4
3
12
25
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
14
7
4
3
9
25
09
BURSASPOR
15
6
3
6
2
21
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15
5
3
7
0
18
11
MENEMEN SPOR
15
4
6
5
-3
18
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
16
4
5
7
-9
17
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
14
4
3
7
-6
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
15
3
4
8
-5
13
15
AKHİSARSPOR
14
3
4
7
-9
13
16
ADANASPOR A.Ş.
12
3
3
6
-2
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
25.12.2020 19:00
Altay 3 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
26.12.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. 4 - 1 Altinordu
26.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 0 - 2 Istanbulspor
26.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Adana Demirspor
27.12.2020 13:30
Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü
27.12.2020 16:00
Akhisarspor - Giresunspor
27.12.2020 16:00
Adanaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
27.12.2020 19:00
Ankaraspor - Yilport Samsunspor
28.12.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor