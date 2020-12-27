Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir galibiyetine rağmen eleştiri yağmurunda çıkamayan Fenerbahçe’de kurumsal iletişimden sorumlu yönetici Metin Sipahioğlu, camiaya seslendi. FB TV’de konuşan Sipahioğlu, “F.Bahçe’nin tarihten bugüne her başarısı, başarısından da ziyade sahip olduğu hiçbir şey dikensiz yollardan gidilerek kazanılmamıştır” derken “Bizim bu noktada birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamamız gerekli” ifadesinde bulundu.

İttifaklara dikkat

Yaklaşık 5 ay sonra seçim olduğunu hatırlatan Metin Sipahioğlu, “Bu sürede, bütün branşlarda sporcularımıza destek olalım” derken sert göndermeler yaptı. “Son zamanlarda çok farklı ittifaklar var” diyen Sipahioğlu, “TFF, yayıncı kuruluş, BİP çetesi ve malum camia dörtlüsüne karşı mücadele ediyoruz. Başkanımızın önderliğinde bu kokuşmuş düzenle sonuna kadar savaşacağız” ifadesiyle camiayı kenetlenmeye çağırdı.

SERDAR, CANER, GUSTAVO

Fener’de üç vaka

Fenerbahçe Kulübü, üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların izolasyon sürecinin başladığı ve durumlarının iyi olduğu belirtilirken o isimlerin Caner, Gustavo ve Serdar olduğu öğrenildi.

SAĞ KANADA VİKİNG

Ara transferde kritik takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe’de stoperden sonra öncelikli bölge sağ kanat. Sarı-lacivertliler yaz döneminde isteyip alamadıkları 26 yaşındaki Danimarkalı Zinckernagel için Bodo Glimt’in kapısını çalacak.