Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından sinirliydi. "Oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika Galatasaray'ın baskı yapacağına çalışmıştık. Senaryo bu şekilde devam etti" derken, "İlk yarı bitene kadar bir tık daha oyuna hâkim olduk. Gole kadar oyunumuzu adım adım geliştirdik fakat devreye yenik girdik" sözlerini kullandı.

Telafi etmeliyiz

"İkinci yarıda tekrar oyuna girme gibi durum vardı ama ikinci gol olunca koptuk. Kötü oynarken de pozisyona girdik. Daha tepkili, daha fazla üreten olmamız lazımdı" diyen Avcı, "İkinci yarıdaki oyunu kabul etmiyorum. Oyunun bir tarafı tatmin edici ama bu mağlubiyeti kabul edemeyiz. Bunu bir an evvel telafi etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

MARLON: BÜYÜK MAÇLAR BÖYLEDİR

Detaylarda kaybettik

∂ Trabzonspor'un sol beki Marlon, "Büyük maçlar detaylarda kazanılır ve kaybedilir. Biz iyi oynamamıza rağmen ufak detaylar sonucunda kaybettik. Hafta içinde de çalışmaya devam edeceğiz. Umarım önümüzdeki hafta daha iyi bir sonuç alırız" ifadelerini kullandı.

Bir tane atsaydık!

Trabzonspor'un stoperi Edgar Ie, "Rakibimize fazla pozisyon vermedik. İki pozisyon buldular ve bunu değerlendirerek kazandılar. Bizim de girdiğimiz bir pozisyon vardı; atsak, belki de kazanacaktık. Hugo ile uyumlu olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.