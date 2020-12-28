Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Alanyaspor’un Gaziantep’e yenilmesiyle bu sezon ilk defa bir haftayı lider kapatan Galatasaray, son dönemde yaşanan sakalık, hastalık gibi sebeplerle birçok maçında kadro bile kurmakta zorlanmıştı oysa. Ancak bu olumsuzluklara rağmen çok iyi bir performans gösteren sarı kırmızılılar yıldız oyuncularından mahrumçıktığı karşılaşmalarda topladıkları puanlarla zirveye çıkmayı başardı. Karagümrük mağlubiyeti sonrası sarı kırmızılı oyuncular kendi aralarında bir toplantı yapıp kötü sonucun sorumluluğunu üstlerine almışlardı.

Şimdi değil her zaman

Son iki maçına kenarda Fatih Terim olmadan çıkan Cimbom’u kamçılayan olay da aslında tecrübeli hocanın aldığı ceza oldu. Tabloyu değiştirmek için kenetlenen oyuncular önce Göztepe ardından da Trabzonspor galibiyetlerini Terim’e armağan etti. Trabzon dönüşünde oyuncularını tek tek tebrik eden Fatih Hoca “Bu performansın devamını istiyorum. G.Saray’ın yeri her zaman zirvedir. Önemli olan şimdi değil, ligin sonunda puan cetvelinin en üstünde yer almaktır. Bunu başaracağız, biliyorum” ifadeleriyle teşekkür etti.

Cimbom ara vermedi

Trabzon deplasmanından zaferle dönen Galatasaray, ara vermeden Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar dün sabah yaklaşık bir buçuk saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Trabzon karşısında oynayan isimler yenileme çalışması yaparken diğer isimler taktik çalıştı.

Rüyada gibiyim

Sezon başında Rize’yle sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray’a imza atan Oğulcan Çağlayan, attığı ve hazırladığı gollerle Trabzonspor zaferinin mimarı oldu. Diagne’nin olmadığı, Falcao’nun da maç eksiğinden dolayı kulübede yer aldığı karşılaşmada Fatih Terim’in güvenini boşa çıkarmadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Oğulcan “Yıllarca bu formaya hizmet etmek, G.Saray’da efsane olmak istiyorum. Bana güvenen Hoca’ma çok teşekkür ediyorum” dedi.

ALİ VE BATUHAN

Timsahlara kelepçe

∂ Cimbom yerli transfer piyasası için de hummalı bir çalışma içerisinde. Bursaspor’da forma giyen 18 yaşındaki Ali Akman ile 19 yaşındaki Batuhan Kör’ü yakın markaja alan sarı-kırmızılılar ayrıca G.Birliği’nin genç yıldızı Berat Özdemir’e de teklif yapmaya hazırlanıyor.

Ustalara saygı kuşağı

Sahada cevap veriyor

Yeniden sarı kırmızılı formayı giymek uğruna altı ay sahalardan uzak kalmayı göze alan Arda Turan, Galatasaray’da ikinci baharını yaşıyor. İlerlemiş yaşına, uzun süre futboldan ayrı kalmasına bakarak Florya’ya dönüşünü eleştirenlere sahadaki futboluyla cevap veren 33’lük yıldız, ‘Kaptan’ apoletini de layıkıyla taşıyor. Fatih Terim’in saha içi liderliğini verdiği Arda, arkadaşlarını en iyi şekilde yönlendirdiği gibi Göztepe’den sonra Trabzonspor ağlarını da havalandırarak “Faydasından çok zararı olur” diyenleri âdeta utandırdı.