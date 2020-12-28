Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe sezona 16 yeni oyuncusuyla başladı. Birçoklarına göre transfer şampiyonu olan takım ligi de silip süpürecek kapasiteydi ki, dertler bitmek bilmedi. Geride kalan 14 haftada 23 oyuncu çeşitli gerekçelerle 78 defa forma giyemezken, “Bay” geçilen haftada yaraların sarılması ve Kasımpaşa karşısına tam kadro çıkılması hedefleniyordu ki, Samandıra’yı Covid-19 bastı. Ozan Tufan’ın ardından Serdar, Caner, Gustavo da virüse yakalandı.

Alternatif kalmadı

∂ Tedavileri devam eden oyuncuların bugünden itibaren kademeli olarak takımla çalışmaya başlaması beklense de Covid-19 testleri pozitif çıkan 4 ismin yanı sıra Tolga, Lemos, Perotti’nin Kasımpaşa maçında oynaması mümkün görünmüyor. Kasık ağrısı devam eden Sosa salonda çalışırken, özellikle stoper ve orta saha bölgelerinde alternatif kalmadı. Kasımpaşa karşısında Tisserand’a Sadık eşlik ederken, orta alanda Sosa ve Mert Hakan görev yapacak, on numara görevini Pelkas üstlenecek.

4. yıldız motivasyonu

F.Bahçe 3 günlük iznin ardından Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. İdmanı kurmayları Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ile izleyen Başkan Ali Koç, oyuncuları Başakşehir karşısındaki istekli futboldan dolayı tebrik ederken, “İnşallah bu sene 4. yıldızı takacağız” sözleriyle şampiyonluk beklentisini dile getirdi.

STOPERE YENİ ADAY

Radu için girişim başladı

∂ Devre arasında stoper takviyesinde kararlı olan Fenerbahçe, Arsenal’in Yunan stoperi Sokratis’in ardından, Rumen Radu için de nabız yoklamaya başladı. 14 yıldır Lazio forması giyen 34’lük Radu için şartlar zorlanacak.

COVID TEDBİRLERİ

Samandıra’da sıkı yönetim

∂ Fenerbahçe’de vaka sayısının artmasıyla Covid19 önlemleri maksimum seviyeye çıkarıldı. Dün ve bugün testlere devam edilirken, artık futbolculara da tesis içinde maske şartı getirildi. Hijyen tedbirleri de artırıldı.

Griezmann’ın kadrosunda

Barcelona’nın Fransız yıldızı Footbal Manager oyunundaki kadrosunda Ömer Faruk Beyaz’a yer verdi. Sezon sonunda Fenerbahçe’yle sözleşmesi bitecek 17 yaşındaki genç yetenek bir çok dünya devinin yakın takibinde.