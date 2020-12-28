Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırdı.

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90'GOOLL!! Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'un attığı golle Demir Grup Sivasspor karşısında skoru 3-0'a getiren golü buluyor.

84'GOOLL!! Beşiktaş Cyle Larin'in attığı golle skoru 2-0'a getiren golü buluyor. Savunmada sağ kanatta kazanılan top sonrası Dorukhan Toköz orta saha çizgisinden koşu ypan Cyle Larin'e yerden uzun bir pas atarak kontraatağa çıkıyor. Cyle Larin sağ kantaa topl buluştuktan sonra topla hızla ilerleyerek ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan kalecinin kapattığı köşeye şutunu çekiyor. Kaleci Mamadou Samassa'nın müdahalesine rağmen Larin'in şutu çizgiyi geçiyor ve skoru 2-0 yapan golünü atıyor.

18'GOOLL!! Beşiktaş Güven Yalçın'ın attığı golle Demir Grup Sivasspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan Valentin Rosier'in kullandığı taç atışı sonrası Valentin Rosier Bernard Mensah'tan aldığı topu Rachid Ghezzal'e aktarıyor. Rachid Ghezzal topla buluştuktan sonra sağ çaprazdan sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği falsolu ortasında Güven Yalçın altıpasta kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlara gönderiyor.