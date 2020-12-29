Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Aboubakar ve Josef gibi iki önemli oyuncusundan mahrum olarak maça çıkan Beşiktaş evinde Sivasspor'u üç golle geçti. Karşılaşma oldukça tempolu ve bol pozisyonlu başladı. Sivasspor, Beşiktaş'tan beklenen şekilde önde baskı yapınca geniş alanda çok etkili olan Mensah ve N'Koudou gibi isimlere de fırsat doğdu. Yiğidolar'ın riskli oyun planını siyah-beyazlılar iyi değerlendirerek Güven'le öne geçti. Sergen Yalçın'ın ekibi atağa kalkışlarda üçlü defansa dönerken, sağ bek Rosier sık sık hücuma çıktı.

Yine gol yemedi

Hakan Arslan'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Sivasspor'da Yasin Öztekin ve Kayode'nin oyuna girmesi de çare olmadı. Beşiktaş ikinci yarıda rakip yarı alanda kalabalık olmaya ve sıkı pres yapmaya devam ederek Sivasspor'a sürpriz fırsatı vermedi. Güven'in yerine giren Larin, sonra da Ozzy fişi çekti. Siyah-beyazlılar zorlu geçen maç sonunda üç puanın sahibi olurken, üst üste üçüncü galibiyetini de gol yemeden elde etmeyi başardı.

Avrupai Sergen

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın müthiş bir grafik çizdi. 2019-20 sezonunda siyah beyazlı takımla 32 puan toplayan Yalçın, bu sezon da 28 puana ulaştı ve toplam 60 puanla Kara Kartal'ı devlerin arasına soktu. İşte 2020 takvim yılında Avrupa'da en çok puan toplayan takımlar:

Real Madrid: 82 puan

B. Münih: 79 puan

Milan: 79 puan

Liverpool: 76 puan

Porto: 69 puan

Beşiktaş: 60 puan

PSG: 56 puan

VAR: TOP ÇIKMADI

Şaşırtan karar

∂ Beşiktaş'ın 19. dakikada Güven'le bulduğu gole Sivaslı oyuncular 'Rosier topu taçtan çevirdi' itirazında bulundu. VAR'da Koray Gençerler'in yaptığı inceleme sonrası, maçın hakemi Arda Kardeşler golü verirken, misafir oyuncular şaşkınlık yaşadı. Devre arasında itirazları sürdüren Hakan Arslan üst üste iki sarı kartla oyun dışı kaldı.

Bir maç bir taca bağlanmaz

Ritmimizi buluyoruz

∂ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Çok sağlam duran, doğru oynayan bir Beşiktaş vardı. Oyuncu performansları iyiydi. İyi bir galibiyet aldık" derken, "Yavaş yavaş kendi puan ritmimizi yakalıyor gibi görünüyoruz. Yarışmacı kalmaya devam ediyoruz. Herkes birer maç bekliyor. Biz BAY kaldık, beklemeyenler var" sözlerini kullandı.

Şampiyonluk gelsin!

∂ İlk goldeki taç tartışması sorulan Yalçın, "Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İz düşüm falan diyorlar. Bu sadece bir taç. 90 dakikayı bir taca bağlayamazsın. Antalya maçında aynı golü yedim" vurgusu yaparken, "2021 sağlık, mutluluk ve taraftarımızı getirsin. Şampiyonluk getirsin. Her şey kısmet" temennisinde bulundu.

GÜVEN YALÇIN:

Büyük konuşmayalım

∂ Tartışmalı ilk golün sahibi Güven Yalçın, "Top dışarıda mıydı bilmiyorum. VAR'dan baktılar. Golmüş, sonra da devam ettik" derken, "İyi oynadık. Hak ederek kazandık. Daha çok maçımız var. Çok büyük konuşmak istemiyoruz" açıklaması yaptı.