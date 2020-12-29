Atletico Madrid, golcü futbolcu Diego Costa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun kişisel sebepleri nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. 32 yaşındaki Costa, Madrid ekibi ile 215 maça çıkıp 83 gol, 36 asist üretti.
Diego Costa'nın ismi Çin, Brezilya, İngiltere ekiplerinin yanı sıra Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'le de anılıyor.
Diego Costa'nın sözleşmesi feshedildi
29.12.2020 - 16:20 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, golcü oyuncu Diego Costa'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Atletico Madrid, golcü futbolcu Diego Costa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun kişisel sebepleri nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. 32 yaşındaki Costa, Madrid ekibi ile 215 maça çıkıp 83 gol, 36 asist üretti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diego Costa,sözleşme,
756247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/756247.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
14
9
2
3
15
29
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
14
9
1
4
10
28
03
AYTEMİZ ALANYASPOR
15
8
3
4
12
27
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14
7
6
1
11
27
05
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
14
5
6
3
6
21
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
6
3
4
-2
21
08
YENİ MALATYASPOR
14
5
5
4
1
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
15
5
5
5
-3
20
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
14
5
4
5
4
19
11
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
14
5
4
5
-2
19
13
KASIMPAŞA A.Ş.
15
5
4
6
-5
19
14
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
14
4
5
5
-3
17
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
14
4
5
5
-3
17
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
14
4
4
6
-3
16
17
GENÇLERBİRLİĞİ
14
4
3
7
-9
15
18
MKE ANKARAGÜCÜ
14
3
3
8
-6
12
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
14
3
3
8
-10
12
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
15
3
3
9
-13
12
21
HES KABLO KAYSERİSPOR
14
2
4
8
-10
10
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
26.12.2020 16:00
Göztepe 1 - 1 Karagümrük
26.12.2020 19:00
Trabzonspor 0 - 2 Galatasaray
27.12.2020 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 1 Alanyaspor
27.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor 1 - 3 Erzurumspor
27.12.2020 16:00
Denizlispor 1 - 2 Ankaragücü
27.12.2020 19:00
Başakşehir 2 - 2 Kasimpaşa
28.12.2020 16:00
Gençlerbirliği 3 - 2 Hes Kablo Kayserispor
28.12.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Rizespor
28.12.2020 19:00
Beşiktaş 3 - 0 Sivasspor
29.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
16
9
5
2
9
32
02
TUZLASPOR A.Ş.
15
9
3
3
7
30
03
YILPORT SAMSUNSPOR
16
8
6
2
7
30
04
ALTAY
15
9
2
4
15
29
05
ADANA DEMİRSPOR
15
8
4
3
13
28
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
16
8
4
4
10
28
07
ALTINORDU
16
8
3
5
0
27
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
14
7
4
3
9
25
09
BURSASPOR
16
7
3
6
3
24
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
16
6
3
7
1
21
11
MENEMEN SPOR
16
4
7
5
-3
19
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
16
4
5
7
-9
17
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
15
4
3
8
-7
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
15
3
4
8
-5
13
15
AKHİSARSPOR
15
3
4
8
-10
13
16
ADANASPOR A.Ş.
13
3
3
7
-3
12
17
ANKARASPOR
15
2
3
10
-15
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
16
0
6
10
-22
3
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Akhisarspor
02.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
02.01.2021 19:00
Altinordu - Aydeniz Et Balikesirspor
03.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altay
03.01.2021 16:00
Istanbulspor - Ankaraspor
03.01.2021 16:00
Giresunspor - Tuzlaspor A.ş.
03.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Adanaspor
04.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor
04.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Menemen Spor