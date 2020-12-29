Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ekvador basını Fenerbahçe'nin Lazio'da forma giyen Ekvadorlu oyuncu Felipe Caicedo'yu kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Sarı-lacivertli takımın 32 yaşındaki golcüye yıllık 3,5 milyon avrodan üç senelik bir kontrat önerdiği iddia edilirken, Lazio ile temasların sürdüğü kaydedildi. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından Arap yarımadasına transfer olması beklenen ancak takımda kalan Caicedo, bu sezon İtalyan ekibinin formasını giydiği 16 karşılaşmada rakip fileleri beş defa havalandırdı.

Golcüler verimsiz

Takımıyla 2022'ye kadar kontratı olan Caicedo'nun menajerinin Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Enner Valencia ile aynı olması transfere ilişkin iddiaları güçlendirirken, Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde bu transfere yönelik daha somut adımlar atması bekleniyor. Bu sezon golcülerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de Thiam, Cisse, Valencia, Samatta ve Ademi beşlisi forma giydikleri toplam 2160 dakikada rakip fileleri altı defa havalandırabilmişti. Öte yandan savunma hattına takviye için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin bu konuda Erol Bulut'tan gelecek rapora göre hareket etmesi bekleniyor.