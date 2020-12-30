Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.