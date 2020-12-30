Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Atletico Madrid ile yollarını ayıran ve adı Türk kulüpleriyle de anılan Diego Costa için İspanya'dan müjdeli bir haber geldi. İspanyol adını ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 32 yaşındaki oyuncunun kulübüyle yaptığı fesih anlaşması gereğinde herhangi bir İspanyol takımı ya da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden bir ekibiyle anlaşması halinde Atletico'ya tazminat ödeyeceğini ifade etti. Yapılan anlaşma doğrultusunda tecrübeli golcünün Devler Ligi'nde yoluna devam eden bir takıma ya da başka bir İspanyol ekibine tranferinin önü tıkanırken, bu sezon oynadığı 7 maçta 2 gol atan yıldız için Türkiye ihtimali de güçlenmiş oldu.

Bileti kesildi

İspanyol basınında yer alan haberlerde Costa'nın ayrılmasının nedeninin sezon başında tranfer edilen Luis Suarez'in kendi yerini almasını bir türlü kabullenememesi olduğu ifade edildi. Takımının Anoeta'da 2-0 kazandığı Real Sociedad maçında bitime 4 dakika kala oyuna girmesi istenince maçtan sonra teknik direktör Diego Simeone'ye tepki gösteren Costa'nın biletinin bu olaydan sonra kesildiği ifade edildi. Premier Lig'de oldukça kötü günler geçiren Arsenal'in de radarında olan Diego Costa'nın yeni takımının kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Golcü oyuncu Premier Lig'de daha önce Chelsea forması altında şampiyonluk sevinci yaşamıştı.