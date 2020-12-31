Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HAZIRLAYAN: MURAD TAMER

Olimpiyatsız 2020

Dünya tarihinin en büyük salgınlarından biri olan Covid-19 sporu da fena vurdu... Olimpiyatlar, Avrupa şampiyonaları, dev organizasyonlar ertelendi. Bazıları salgının azaldığı kısa dönemde devam etti ama seyircisiz olunca en heyecanlı sporlar bile keyif vermedi. Yaşanan zafer ve başarılarda önceki coşkulardan eser yoktu seyirci olmayınca. Kayıplar artmaya başlayınca korku ve endişeyle dolu geçen günlerde ilk olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları iptal edildi. UEFA'daki bütün müsabakalar, Avrupa'daki bütün ligler ve Türkiye'de de futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligler ertelendi.

EURO2020’de iptal

Direkt katılım elde ettiğimiz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. Anadolu Efes'in dörtnala şampiyonluğa koştuğu THY Euroleague sezonu ertelenmedi, iptal edildi. Tenisin en prestijli arenası Wimbledon Tenis Turnuvası da iptal edildi. Diğer grand slam’ler de hem seyircisiz hem de az katılım sebebiyle keyif vermedi. Dünya basketbolunun zirvesi NBA'deki maçlarda da seyirci olmayınca dünya yıldızlarının motive olmakta ne kadar zorlandığını gördük. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı merakla bekleyenler de hayal kırıklığı yaşadı. Sporda 2020 böyle geçti...

SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU

‘Altıncı Büyük’ Başakşehir

Süper Lig'de geçen sezon Medipol Başakşehir devleri geride bırakıp şampiyon oldu. Ligin 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenen Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından Süper Lig'de şampiyon olan altıncı takım oldu.

YİRMİ YIL SONRA GELEN ZAFER

Galatasaray Kadıköy'de güldü

Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 2020'de sona erdi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy’de yenerek tarihî bir galibiyete imza attı.

ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRMIŞTI

Trabzonspor'a kupa tesellisi

Ligde şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazandı. Zaferi getiren golleri 25. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+10'da Sörloth attı. Bordo-mavililer 15 final müsabakası oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. defa mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

MİLLÎ YÜZÜCÜDEN TARİHÎ BAŞARILAR

Rekortmen Emre Sakçı!

Su sporlarında başarılı haberler duymaya alışkın olmayan Türkiye, Emre Sakçı'nın kırdığı rekorlarla mutlu oldu. Millî yüzücümüz, Uluslar Ligi'nde 50 metre kurbağalamada birinci olurken, 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Ardından bu rekoru 25.29'la geliştirdi. Emre, bu zamanla dünyanın en iyi ikinci derecesini elde ederek Güney Afrikalı yüzücü Cameron van der Burgh'un 50 metre kurbağalamada kısa kulvar dünya rekoruna 4 salise yaklaştı. Zaferlere doymayan millî sporcu, 100 metre kurbağalamada da 55.74 saniyelik derecesiyle de Avrupa rekoru kırarak 2020’ye damga vurdu

ROMA'DA AVRUPA ŞAMPİYONU

Muhteşem Süleyman

İtalya’nın başkenti Roma’daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde millî güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup etti. Avrupa şampiyonluğu elde eden Karadeniz, Türkiye'ye 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk ve tek altın madalyayı getirmiş oldu.

BRYANT, MARADONA, ROSSI...

Kayıp giden yıldızlar

Spor dünyasında 2020 yılında hayatını kaybeden isimlerin sayısı çok fazlaydı. Basketbolun en önemli isimlerinden Kobe Bryant ve kızının helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmeleri dünyayı hüzne boğdu. Futbolun belki de gelmiş geçmiş en büyük ismi Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi şoke edici bir kayıp oldu. 1982 FIFA Dünya Kupası’na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi de 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Liverpool’a kazandırdığı kupalarla hatırlanan Gerard Houlliler ile bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Otto Baric de hayatını kaybedenler arasındaydı.

TÜRK SPOR CAMİASININ ACILARI

Bizim kayıplarımız

Sıkıntılarla, acılarla dolu 2020'de Türk spor camiasını da üzüntüye boğan kayıplar yaşadık. Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer de kısa süre önce aramızdan ayrıldı. Türkiye'nin ilk profesyonel millî boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, olimpiyat ikincisi eski millî güreşçi Vehbi Akdağ, Türk hakemliğinin ünlü isimlerinden İhsan Türe, Türkiye Satranç Federasyonunun eski başkanlarından Celil Layıktez, millî tekvandocu Gamze Özdemir ile genç meslektaşlarımız Emre Gönlüşen ile Dilay Kemer de vefat ederek sevenlerini üzdü.

EN İYİ YARIŞ SEÇİLDİ

F1'de İstanbul farkı

Yıllar sonra Türkiye'ye geri dönen Formula 1'de son zamanların en heyecanlı yarışı İstanbul'da yaşandı. Lewis Hamilton'un birinci olarak sezon şampiyonluğuna da ulaştığı İstanbul Grand Prix'sinde unutulmaz anlar yaşandı. Yeni asfaltla birlikte pist oldukça kaygandı ve buna yağmur da eklenince yarış oldukça heyecanlı geçti. Formula 1 resmî internet sitesinde yapılan oylamada da İstanbul yarışı yüzde 33 oy alarak birinci oldu.

BEŞİNCİ DEFA HAK KAZANDI

Olimpiyat adamı Eşref

Türk atletizminin olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan millî çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda 77,56 metre atarak olimpiyat barajını geçti. Apak böylece Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci defa olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

POLONYA'DA TARİH YAZDI

Dünya güzeli Esra!

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu. Son beş yılın en iyi 60 metrederecesini koşan millî sporcumuz, kadınlar uzun atlamada da 5,16 metrelik derecesiyle bronz madalyayı boynuna taktı.

GENÇ SULTANLAR AVRUPA ŞAMPİYONU

Filede büyük başarı

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Maçı 2-1 geriden gelerek 3-2 kazanan Genç Sultanlar bu sonuçla Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde 2. defa kupaya uzanmasını sağlamış oldu..

CALL TO VICTORY BİRİNCİ OLDU

Gazi'de zafere çağrı

1927'den bu yana düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı. Ahmet Çelik üst üste altıncı defa Gazi Koşusu'nu kazanarak kendi rekorunu geliştirdi.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDUK

Minderi titrettik!

Güreşte Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Kupası'nda millî sporcularımız çok başarılı performanslar sergiledi. Türkiye serbest stilde takım hâlinde topladığı 104 puanla dünya ikincisi oldu. Millîler dünya kupasını toplam 13 madalya ile tamamlayarak tarihî bir başarı elde etti.

KUPA BIRAKMADI

Bayern dominasyonu

Bayern Münih muhteşem bir sezonu geride bırakırken kupaları birer birer topladı. Alman ekibi, hem Şampiyonlar Ligi, hem de UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Bundesliga'da üst üste 8. defa şampiyon olan Bayern, Almanya Süper Kupa Finali’nde de Borussia Dortmund’u 3-2 yenerek zafere uzandı.

SANIKLAR BERAAT ETTİ

Futbolda şike yok

"Futbolda şike" davasında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, Şekip Mosturoğlu ve Alâattin Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın atılı suçlardan beraatine karar verildi ve dava kapandı.

İLKLERE YENİSİNİ EKLEDİ

VakıfBank'tan yeni Guinness

Daha önce 73 resmî maçı kazanarak üst üste en çok resmî maç kazanan voleybol takımı olarak 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren VakıfBank yeni bir rekora daha imza attı. Sarı-siyahlılar, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım (3) olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

JİMNASTİKTE TARİHÎ BAŞARI

Altın kızlar!

Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Jimnastik Grup Millî Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti. Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.

HAKEMDEN IRKÇI İFADE

Paris'te skandal!

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSGile oynadığı maçta ırkçılık skandalı yaşandı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenör Webo’ya ırkçı sözler söylemesi üzerine ekibimiz sahadan çekildi. UEFA, karşılaşmayı bir gün sonra 14. dakikadan tekrar oynattı.

ÇİFTE SEVİNÇ YAŞADI

Ferhat Arıcan'dan altın ve bronz

Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Ferhat Arıcan paralel barda altın, kulplu beygirde bronz kazandı. Dünya şampiyonu millî jimnastikçimiz İbrahim Çolak da halka aletinde altın madalya kazanarak şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde etti. Ay yıldızlılar, şampiyonada toplam 10 madalya topladı.

YILIN KADROSUNA SEÇİLDİ

Çağlar, Ada'yı fethetti

Leicester City forması giyen millî futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi ilk 11'ine seçildi. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen sezonun en iyi 11'inde yer alan Söyüncü, takımının geçen sezon bütün kulvarlarda yaptığı 48 maçın 42’sinde forma giydi.

FRANSA'DA 13. ZAFER

Toprağın kralı Nadal

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın erkekler finalinde Novak Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen Rafael Nadal şampiyon oldu. Bir grand slam turnuvasında en fazla şampiyonluk elde eden isim olan Nadal, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra Fransa Açık'ta 13. defa şampiyonluk yaşadı.

SULTANLAR GELİYOR...

Bekle bizi Tokyo!

A Millî Kadın Voleybol Takımı başarılarına her yıl yenilerini ekliyor. Ay yıldızlılar 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti. Filenin Sultanları ayrıca 2020 yılını dünya sıralamasında beşinci olarak tamamladı.