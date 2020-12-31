Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020'de salgının en çok etkilediği ve iptallere sebebiyet verdiği branşlardan biri basketbol oldu. Dünyada birçok ligde sezon tamamlanamazken, Avrupa ve Türk basketbolu da zorlu bir süreç yaşadı.

Salgının Avrupa'da ortaya çıkmasından sonra organizasyonlarını askıya alan ilk kurum, FIBA oldu. FIBA, 12 Mart'ta yaptığı açıklamayla bütün turnuvalarını durdurduğunu açıkladı.

Aynı gün Avrupa Ligi yönetimi de THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndaki bütün maçları salgın nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

Türkiye'de ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, diğer branşlarla birlikte basketbolda da maçların ertelendiği haberini 19 Mart'ta verdi.

Türkiye'de 11 Mayıs'ta ligler sonlandırıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), tarihler 11 Mayıs'ı gösterdiğinde bütün ligleri sonlandırdığını açıkladı.

Federasyon, kulüplerle yapılan uzun görüşmeler sonucunda bu kararı aldığını başkan Hidayet Türkoğlu'nun ağzından açıklarken, liglerde şampiyon ilan edilmeyeceğini ve küme düşme olmayacağını duyurdu.

Anadolu Efes'in damgasını vurduğu THY Avrupa Ligi sezonu iptal edildi

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi, 25 Mayıs'ta alınan kararla iptal edildi.

Hem THY Avrupa Ligi'ni hem de ULEB Avrupa Kupası'nı salgın nedeniyle 12 Mart'ta durduran Avrupa Ligi yönetimi, 25 Mayıs'ta aldığı kararla iki organizasyonun da şampiyon ilan edilmeden tamamlandığını açıkladı.

Salgın döneminin en şanssız takımı ise Anadolu Efes oldu. Çok iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde 34 haftalık normal sezonun tamamlanan 28 maçında 24 galibiyetle zirvede yer alıyordu.

THY Avrupa Ligi'nde birçok rekora imza attığı 2019-2020'de en önemli şampiyonluk adayı olarak gösterilen, Basketbol Süper Ligi'nde de lider durumda bulunan başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, formda olduğu sezonu mutlu sona ulaşamadan tamamlamak zorunda kaldı.

Avrupa kupalarında tek organizasyon tamamlandı

Basketbolda Avrupa kupalarında 2019-2020 sezonunda sadece FIBA Şampiyonlar Ligi tamamlandı.

FIBA, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle tamamlanacağını açıkladı.

Atina'nın ev sahipliği yaptığı ve Türk Telekom'un da yer aldığı 8'li final sonucunda şampiyonluğa İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımı ulaştı. Bu organizasyon, 2019-2020 sezonunda Avrupa basketbolunda kulüpler bazında tamamlanan tek uluslararası turnuva olarak kayıtlara geçti.

FIBA, Kadınlar Avrupa Ligi'nin yanı sıra Erkekler ve Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunun sonlandırılması yönündeki kararını 16 Haziran'da duyurdu.

Avrupa basketboluna damga vuran Larkin, Türk vatandaşı oldu

Avrupa basketbolunda 2019-2020 sezonuna damga vuran en önemli isim Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin oldu.

İptal edilen THY Avrupa Ligi'nde, 2019'un kasım ayında Bayern Münih potasına gönderdiği 49 sayı ile rekor kıran ve birçok ilke de imza atan Larkin'in Türk vatandaşı olması ve A Milli Basketbol Takımı'nda oynatılması için TBF girişimlere başladı.

Milli formayı giymek isteyen ABD asıllı Larkin, 1 Şubat'ta A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayacağını duyurdu. TBF de aynı gün işlemlerin başladığını açıkladı ve tarihler 7 Şubat'ı gösterdiğinde Larkin resmen Türk vatandaşlığına geçti.

Salgın sürecinde milli maçların da ertelenmesi nedeniyle Larkin, vatandaşlığa geçtikten 9 ay sonra ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi. Başarılı oyuncu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 27 Kasım'da Hırvatistan'la oynadığı karşılaşmada milli formayı ilk kez giydi.

Milli takım kötü başladı, iyi bitirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 yılında 4 resmi maça çıktı.

Milliler, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda şubat ayında Hollanda ve İsveç'e yenildi. İstanbul'da oynanan kasım ayı maçlarında ise Hırvatistan'a kaybeden ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı Larkin'in etkili performansıyla yenerek 2020'yi galibiyetle tamamladı. Milliler, gruptaki son iki maçını Şubat 2021'de yapacak.

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda kasım ayında başantrenör değişikliği de yaşandı. TBF, başantrenör Ufuk Sarıca'yla yollarını ayırırken yerine Orhun Ene'yi getirdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı ise 2020'de tek resmi maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun üçüncü maçında Sırbistan'a İstanbul'da kaybetti.

Olimpiyat elemeleri 2021'de

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer alacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri, salgın nedeniyle 2021'e ertelendi.

FIBA, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nin 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacağını duyurdu. Milliler bu tarihte Kanada'da yapılacak elemelerde B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak. A Grubu'nda ise Kanada, Çin ve Yunanistan yer alacak.

NBA fanusta tamamlandı

Dünya basketbolunun bir numaralı organizasyonu Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezon Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde, sadece takımlar ve yetkililerin girebildiği bir fanus sistemiyle tamamlandı.

30 Temmuz'dan itibaren 22 takımla devam eden sezonun play-off'ları sonunda Los Angeles Lakers, 11 Ekim'de şampiyonluğa ulaştı.

Yeni sezonlar seyircisiz

Salgın koşullarında alınan tedbirler doğrultusunda başlatılan 2020-2021 sezonunda organizasyonlar, sık sık maç ertelemeli olarak seyircisiz devam ediyor.

Türkiye'de ligler eylül ve ekim aylarında başlarken, THY Avrupa Ligi'nde ise sezon 1 Ekim'de start aldı. NBA'de ise sezon 23 Aralık sabahına karşı oynanan maçlarla başladı.

Ülkelerin aldığı karar neticesinde bazı Avrupa kupası maçları sınırlı sayıda seyirciyle oynansa da müsabakaların neredeyse tamamına yakını, taraftarlar tribünlerde olmadan yapılıyor.