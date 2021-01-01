Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı 15. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de 15. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 13. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş-Pınar Karşıyaka (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol (Şahinbey)

15.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Sinan Erdem)

17.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

3 Ocak Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)

17.30 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

20.00 OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

3 Ocak Pazar:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Metro Enerji)

14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 BOTAŞ-Beşiktaş HDI Sigorta (Ankara DSİ Etlik)

15.30 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

19.00 Akhisar Belediye Basketbol-Samsunspor (Akhisar Belediye)

Yarın:

15.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Finalspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Muradiye)

15.00 Bornova Belediyespor-Ankara Anadolu Basket (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

16.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Balıkesirspor Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Nadir Gold İstanbul Basket (Yalova 90. Yıl)

17.00 Sigortam.net-Global Connect Travel Düzce (Ahmet Cömert)

3 Ocak Pazar:

16.00 Budo Gemlik-Mamak Belediyespor (Gemlik)