Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın genç yıldızlarının talipleri giderek artıyor. Takımın golcülerinden Güven Yalçın'a uzun süredir Fransa ve Almanya'dan gelen tekliflerin ardından bu sezon gösterdikleri performansla ilk on birde yer bulan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu da, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Bundesliga'dan Stuttgart, Rıdvan Yılmaz'ı ilk olarak isteyen takım olmuştu. Alman ekibi Hoffenheim ve Fransız Lille de şu an genç sol beki isteyen ekipler arasına girdi. Ersin’i transfer etmek isteyen Lyon'a da İngiltere'den rakipler çıktı.

Bordeaux istiyor

Siyah beyazlıların genç file bekçisini Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich'in de istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim de devre arasında yüksek bedelli bir teklif gelmesi durumunda Ersin Destanoğlu’nun satışına sıcak bakıyor. Güven Yalçın için Fransa'dan Bordeaux yanı sıra Almanya'da iki kulüp siyah-beyazlı yöneticilerle temasa geçti. Yirmi bir yaşındaki forvet için sezon başında Bordeaux'nun teklifinin geri çeviren Beşiktaş Yönetimi, millî futbolcu için en az 5 milyon avroluk teklif bekliyor.

STOPER ARAYIŞI

Son aday Caulker

∂ Stoper arayışındaki Beşiktaş'ın listesine bir isim daha girdi. Gaziantepli Djilobodji ve Sevillalı Gnagnon'dan sonra Alanyaspor forması giyen Steven Caulker da gündeme alındı. 29 yaşındaki İngiliz stoper; Swansea City, Tottenham, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool, Dundee takımlarında da top koşturmuştu.

Josef'ten güzel haber

Ligde yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki oyuncu maçta forma giyebilecek. Ghezzal'ın tedavisi sürüyor. Cezayirli oyuncu için son karar maç günü verilecek. Çalışmalara başlayan Gökhan Töre'nin ise fizik olarak hazır olmadığı öğrenildi.