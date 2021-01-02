Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transferde öncelikle bir stoper ve kanat oyuncusu almayı planlayan Fenerbahçe'de Bernard da radara girdi. İngiliz basını, Everton'da forma giymekte zorlanan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılabileceğini duyururken, sambacının menajerinin sarı-lacivertli yönetime de haber yolladığı belirtildi.

28 yaşındaki sol açık ile Roma'nın da ilgilendiği ifade edilirken, transfer için kaynak oluşturmak isteyen Everton'un satış ya da kiralama seçeneklerine sıcak baktığı dile getirildi.

ANCELOTTİ ONAY VERDİ

Premier Lig'de bu sezon 5 maçta şans bulabilen Bernard, sadece Manchester United karşısında 90 dakika sahada kalabildi. Tek golünü bu maçta atan oyuncu, EFL Cup'ta da 3 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol+1 asist üretti.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk onbirde düşünmediği Bernard'ın gitmesine izin vereceği vurgulandı. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Bernard için son kararın transfer limitlerine göre verilmesi bekleniyor.

Kariyerinde Shakhtar Donetsk (157 maç/ 28 gol/ 35 asist), Atletico Mineiro (73 maç/ 16 gol/ 19 asist) ve Everton (74 maç/ 7 gol/ 7 asist) formaları giyen Bernard'ın Everton ile 2 yıl daha kontratı var. 1.64 boyundaki sambacı Shakhtar'dan 2018'de bedelsiz olarak İngiliz ekibine gelmişti.

SOKRATIS CEPTE

Kanarya stoper için düşündüğü Sokratis Papastathopulos'un transferinde önemli aşama kaydetti. Avrupa'da bazı siteler dün transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'nin 5 aylık kontratı kalan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayacağı da ifade edildi.

İngiliz kaynaklar da Arsenal'in Sokratis'i gözden çıkardığını yazarken, Napoli'nin de oyuncu için devrede olduğu ancak Yunan savunmacının yeni adresinin büyük olasılıkla Türkiye olacağını kaydetti.

Dortmund (198 maç/10 gol/2 asist), Bremen (69 maç/6 gol/2 asist), Milan (7 maç) gibi firmalarda forma giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın uzun yıllardır değişmez isimleri (90 maç/3 gol) arasında bulunuyor.