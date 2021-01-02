Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe eski başkanı ve Konak Belediyesi eski Meclis Üyesi Mustafa Kocağlu, hayatını kaybetti. Kocaoğlu’nun vefatı üzerine Göztepe Spor Kulübü de sosyal medyada mesaj yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz.”



Kocaoğlu’nun cenazesinin 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.