Futbolcular arasındaki sosyal medya rekabetinde zirvede kalmayı sürdüren Ronaldo, Instagram’daki hayran sayısında büyük artış yaşadı. 250 milyondan fazla takipçiye sahip olan futbolcu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Hem mesleğine ait hem de ailesiyle olan kareleri takipçileriyle paylaşan Ronaldo’nun yeni yıl karesine de takipçilerinden beğeni yağdı.
Instagram’da en çok takip edilen Cristiano Ronaldo
02.01.2021 - 14:00 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo, yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyada da devam ettiriyor.
Etiketler : instagram,ronaldo,takipçi,
757076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/757076.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
14
9
2
3
15
29
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
14
9
1
4
10
28
03
AYTEMİZ ALANYASPOR
15
8
3
4
12
27
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14
7
6
1
11
27
05
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
14
7
3
4
4
24
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
14
5
6
3
6
21
08
YENİ MALATYASPOR
14
5
5
4
1
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
15
5
5
5
-3
20
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
14
5
4
5
4
19
11
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
14
5
4
5
-2
19
13
KASIMPAŞA A.Ş.
15
5
4
6
-5
19
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
14
4
5
5
-3
17
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
15
4
5
6
-9
17
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
14
4
4
6
-3
16
17
GENÇLERBİRLİĞİ
14
4
3
7
-9
15
18
MKE ANKARAGÜCÜ
14
3
3
8
-6
12
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
14
3
3
8
-10
12
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
15
3
3
9
-13
12
21
HES KABLO KAYSERİSPOR
14
2
4
8
-10
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
02.01.2021 13:30
Sivasspor - Denizlispor
02.01.2021 16:00
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
02.01.2021 16:00
Alanyaspor - Başakşehir
02.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Konyaspor
02.01.2021 19:00
Galatasaray - Fraport-tav Antalyaspor
03.01.2021 13:30
Rizespor - Gençlerbirliği
03.01.2021 16:00
Karagümrük - Trabzonspor
03.01.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
04.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTAY
16
10
2
4
16
32
02
GİRESUNSPOR
16
9
5
2
9
32
03
YILPORT SAMSUNSPOR
16
8
6
2
7
30
04
TUZLASPOR A.Ş.
16
9
3
4
6
30
05
ADANA DEMİRSPOR
16
8
4
4
11
28
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
15
8
4
3
11
28
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
16
8
4
4
10
28
08
ALTINORDU
16
8
3
5
0
27
09
BURSASPOR
16
7
3
6
3
24
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
16
6
3
7
1
21
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
16
4
5
7
-9
17
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
16
4
4
8
-4
16
13
MENEMEN SPOR
16
3
7
6
-7
16
14
ADANASPOR A.Ş.
14
4
3
7
0
15
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
15
4
3
8
-7
15
16
AKHİSARSPOR
15
3
4
8
-10
13
17
ANKARASPOR
15
2
3
10
-15
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
16
0
6
10
-22
3
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Akhisarspor
02.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
02.01.2021 19:00
Altinordu - Aydeniz Et Balikesirspor
03.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altay
03.01.2021 16:00
Istanbulspor - Ankaraspor
03.01.2021 16:00
Giresunspor - Tuzlaspor A.ş.
03.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Adanaspor
04.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor
04.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Menemen Spor