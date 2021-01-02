Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolcular arasındaki sosyal medya rekabetinde zirvede kalmayı sürdüren Ronaldo, Instagram’daki hayran sayısında büyük artış yaşadı. 250 milyondan fazla takipçiye sahip olan futbolcu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Hem mesleğine ait hem de ailesiyle olan kareleri takipçileriyle paylaşan Ronaldo’nun yeni yıl karesine de takipçilerinden beğeni yağdı.