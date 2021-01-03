Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, cezasının bitmesinin ardından takımı için elinden gelen her şeyi terinin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.