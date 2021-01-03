Mavi-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı
03.01.2021 - 01:26 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 01:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.
Etiketler : ibrahim akdağ,
757199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/757199.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
16
9
3
4
15
30
02
GALATASARAY A.Ş.
14
9
2
3
15
29
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
15
7
7
1
11
28
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
14
9
1
4
10
28
05
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
14
7
3
4
4
24
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
14
5
6
3
6
21
08
YENİ MALATYASPOR
15
5
5
5
-1
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
15
5
5
5
-3
20
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
14
5
4
5
4
19
11
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
14
5
4
5
-2
19
13
KASIMPAŞA A.Ş.
15
5
4
6
-5
19
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
15
4
6
5
-3
18
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
15
4
5
6
-9
17
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15
4
4
7
-6
16
17
MKE ANKARAGÜCÜ
15
4
3
8
-4
15
18
GENÇLERBİRLİĞİ
14
4
3
7
-9
15
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
15
3
4
8
-10
13
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
16
3
4
9
-13
13
21
HES KABLO KAYSERİSPOR
14
2
4
8
-10
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
02.01.2021 13:30
Sivasspor 2 - 2 Denizlispor
02.01.2021 16:00
Ankaragücü 3 - 1 Yeni Malatyaspor
02.01.2021 16:00
Alanyaspor 3 - 0 Başakşehir
02.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Konyaspor
02.01.2021 19:00
Galatasaray - Fraport-tav Antalyaspor
03.01.2021 13:30
Rizespor - Gençlerbirliği
03.01.2021 16:00
Karagümrük - Trabzonspor
03.01.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
04.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTAY
16
10
2
4
16
32
02
GİRESUNSPOR
16
9
5
2
9
32
03
YILPORT SAMSUNSPOR
16
8
6
2
7
30
04
TUZLASPOR A.Ş.
16
9
3
4
6
30
05
ADANA DEMİRSPOR
16
8
4
4
11
28
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
15
8
4
3
11
28
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
09
ALTINORDU
16
8
3
5
0
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
16
6
3
7
1
21
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
16
4
4
8
-4
16
13
MENEMEN SPOR
16
3
7
6
-7
16
14
ADANASPOR A.Ş.
14
4
3
7
0
15
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
15
4
3
8
-7
15
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
15
2
3
10
-15
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
16
0
6
10
-22
3
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Akhisarspor
02.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor
02.01.2021 19:00
Altinordu - Aydeniz Et Balikesirspor
03.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altay
03.01.2021 16:00
Istanbulspor - Ankaraspor
03.01.2021 16:00
Giresunspor - Tuzlaspor A.ş.
03.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Adanaspor
04.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor
04.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Menemen Spor