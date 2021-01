Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

2020’yi lider kapatan Galatasaray evinde Antalya’yı da geçip zirvede yoluna devam etmek istiyordu. Omar’ın yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kazanın sarı-kırmızılıların psikolojisini olumsuz etkilediği gözüküyordu. Çünkü bir hafta önce Trabzon karşısında ortaya konan futbolla dün geceki oyun arasında dağlar kadar fark vardı. Tabii bir diğer faktör daha net bir şekilde ortaya çıktı; forvetsiz bu kadar oluyor!

Otobüs çekti

Belli ki Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor birkaç gün önce Hatay karşısında aldığı 6-0‘lık mağlubiyetinin bir benzerini bir daha yaşamamak istemişti. Çünkü ofansif futbol oynatmasıyla bilinen Yanal mücadelenin ilk dakikasından, son düdüğüne kadar on bir kişiyle oyuncularına savunma yaptırdı. Hatta defans hattının çizgisini de kalesine çok yakın kuran Antalya ekibi yakaladığı kontralarla fırsat bulmak üzerine taktiğini inşa etmişti.

Yokluğu hissedildi

G.Saray dün akşam Taylan Antalyalı'yı çok aradı. Oynadığı maçlarda yaptığı başarılı müdahaleler, kullandığı olumlu toplar ve mücadelesiyle orta sahaya dinamizm kazandıran Taylan’ın yokluğunda sarı-kırmızılıların orta sahası bir türlü çalışmadı. Donk’un iyi niyeti yeterli olmazken, Belhanda yine etkisizdi. Emre Kılınç da ikinci yarının hemen hemen başında kırmızı kart görüp takımını on kişi bırakınca orta saha çöktü.

2 puan gitti 4 de oyuncu

Kartlar can yaktı

G.Saray dün iki puandan fazlasını kaybetti. Emre Kılınç gördüğü kırmızı kartla takımını iki maç yalnız bıraktı. Sarı kart gören Marcao ile Arda da cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da Konya'da yok. Ve gelmesiyle gitmesi bir olan Falcao. Kolombiyalı yine sakatlandı...

Arda: Can havliyle

Maçtan sonra üzgün olduklarını söyleyen Arda, "Cezalı duruma düştüm. Can havliyle bir refleks hareketiydi" derken, "Marcao'nun pozisyonu kırmızı olabilir ama Emre'nin pozisyonu değil. Hakemler futbolu bilmeliler. Her darbe kırmızı kart değildir" sözlerini kullandı.

FATİH TERİM KAHROLDU

G.Saray dün kapalı Antalya savunmasını açmakta çok zorlandı. Ersun Yanal'ın 6-3-1 oynattığı güney ekibi karşısında bir türlü istediği pozisyonları bulamayan sarı kırmızılı futbolcular sahadan sinirli ve üzgün ayrıldı. Fatih Terim'in de tribündeki ruh hali hiç farklı değildi...

Çok çok üzgünüm

G.Saraylı Emre Kılınç maçın ardından Instagram hesabından, "Tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareket ve kariyerimde ilk kırmızı kartım, çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımdan, teknik ekibimizden, büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim" paylaşımı yaptı.