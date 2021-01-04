Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı maç için yönetim kurulu üyeleri stada eksiksiz geldi. Başkan Ali Koç, yöneticiler Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Burak Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt Kasımpaşa maçını tribünde takip etti.
Fenerbahçe'de yönetim tam kadro
04.01.2021 - 19:26 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçını tam kadro takip etti.
Etiketler : fenerbahçe,haberler,
757550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/757550.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
15
10
1
4
12
31
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
16
9
3
4
15
30
03
GALATASARAY A.Ş.
15
9
3
3
15
30
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
15
7
7
1
11
28
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
15
8
3
4
5
27
06
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
07
TRABZONSPOR A.Ş.
16
6
5
5
-2
23
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
15
5
6
4
5
21
09
YENİ MALATYASPOR
15
5
5
5
-1
20
10
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
15
5
5
5
-2
20
11
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
15
5
4
6
3
19
13
KASIMPAŞA A.Ş.
15
5
4
6
-5
19
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
15
4
6
5
-3
18
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
16
4
6
6
-9
18
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15
4
4
7
-6
16
17
GENÇLERBİRLİĞİ
15
4
4
7
-9
16
18
MKE ANKARAGÜCÜ
15
4
3
8
-4
15
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
15
3
4
8
-10
13
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
16
3
4
9
-13
13
21
HES KABLO KAYSERİSPOR
15
2
4
9
-12
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
02.01.2021 13:30
Sivasspor 2 - 2 Denizlispor
02.01.2021 16:00
Ankaragücü 3 - 1 Yeni Malatyaspor
02.01.2021 16:00
Alanyaspor 3 - 0 Başakşehir
02.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor 2 - 1 Konyaspor
02.01.2021 19:00
Galatasaray 0 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
03.01.2021 13:30
Rizespor 1 - 1 Gençlerbirliği
03.01.2021 16:00
Karagümrük 1 - 2 Trabzonspor
03.01.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 2 Beşiktaş
04.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
03
ALTAY
17
10
2
5
14
32
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
16
9
4
3
13
31
05
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
06
ADANA DEMİRSPOR
16
8
4
4
11
28
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
16
4
4
8
-4
16
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
16
4
4
8
-7
16
14
MENEMEN SPOR
16
3
7
6
-7
16
15
ADANASPOR A.Ş.
15
4
3
8
-1
15
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
16
2
3
11
-17
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
16
0
6
10
-22
3
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Akhisarspor
02.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor
02.01.2021 19:00
Altinordu 0 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
03.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 0 Altay
03.01.2021 16:00
Istanbulspor 5 - 3 Ankaraspor
03.01.2021 16:00
Giresunspor 3 - 0 Tuzlaspor A.ş.
03.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor 2 - 1 Adanaspor
04.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor
04.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Menemen Spor