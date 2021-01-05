Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Sergen Yalçın göreve başladığından bu yana yaşanan ciddi krizlerden sıyrılmakta gösterdiği ustalıkla dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, yaklaşık 25 bin taraftarın önündeki imza töreninden sonra lige havlu atmış bir takım bulmuştu. Sakatlar ve cezalıların yanı sıra moral olarak çökmüş bir takımla çalışmaya başladı. Göreve geldiğinde 7. sırada olan takımını çok kısa sürede toparladı ve oynattığı futbolla da alkış topladı. Beşiktaş geçen sezonu şampiyon Başakşehir'in yedi puan gerisinde üçüncü sırada bitirmeyi başardı.

Virüsü de atlattı

Sezon başı yönetimle arasında anlaşmazlık olduğu, hatta Başakşehir maçı sonrası istifa edeceği iddia edildi. Üstüne takımdaki Covid-19 vaka sayısı da sekize yükseldi. Sakatlıklar da eklenince Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa maçlarından oluşan keskin viraj öncesi umutsuzluğu, sevince çevirdi. Aboubakar’ın yokluğunda Sivas maçı kayıpsız geçildi. Asist kralı Ghezzal sakatlandı ama Kayseri engeli de aşıldı. Son 8 maçın 7’si kazanıldı ve 862 gün sonra ligde liderlik geldi.

On bir yıl sonra ilk!

Lider Beşiktaş, son 4 lig maçını gol yemeden, üç puanla tamamladı. Siyah beyazlılar, böyle bir seriyi son olarak 2009-10’da Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirmişti. Kartal aynı zamanda, ligde bu sezon bu başarıyı gösteren ilk takım oldu.

Rosier en iyi 11'de

Fransa’nın ünlü gazetesi L'Equipe, farklı ülkelerde oynayan Fransız futbolculardan 'Haftanın 11'i'ni belirledi. Kayserispor karşısında savunmada kusursuz oynayan ve hücuma sürekli destek veren Valentin Rosier de en iyi 11 oyuncu arasında gösterildi.

Ghezzal sevinci

Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş yarın Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Çalışmaya sakatlığını tamamen atlatan Ghezzal'ın katılması yüzleri güldürdü. İzinli olan Aboubakar idmanda yer almadı. Siyah-beyazlılar bugün yapacağı son taktik çalışmanın ardından kampa girecek.

Zirveden inmeyiz!

Zorlu Kayseri deplasmanında alınan galibiyetle ligde 2,5 yıl sonra liderliğe yükselen Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanıyor. Karşılaşma sonrası futbolcuların maç sırasında ve soyunma odasından mesaj gönderdiği Başkan Ahmet Nur Çebi oldukça duygulandı. Covid-19 tedavisi gören siyah-beyazlıların patronu, dünkü idman öncesinde telefon yoluyla takımla toplu bir görüşme yaptı. Jest için oyunculara teşekkür eden Çebi, "Hakettiğimiz liderliğe ulaştık. Sizler böyle yürekten oynadıkça zirveden inmeyiz” sözlerini kullandı.