Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

İstanbul derbisinde iki takım da birbirinden eksik. Ev sahibi Kasımpaşa’da Aytaç, Tarkan, Hajradinovic ve Koita, konuk Fenerbahçe’de Serdar, Caner, Novak, Perotti, Tolga yok. Sosa’yla Lemos’u yedek soyunduran Erol Bulut, Gustavo’dan stoper, Sadık’dan sol bek yapmış. Maç tatsız tuzsuz. Fenerbahçe bir nebze daha ne istediğini biliyor, topu tutuyor, garantici adımlar atıyor. Ama iki takımın toplam oyunu bile bir futbol etmez.

Üç şut, iki gol

Fenerbahçe, Ozan ve Mert Hakan’la oyun kurmaya çabalıyor, Valencia aldığı topları tek başına taşıyor, yanında eşlik eden yok. Kasımpaşa’da kimsenin birbirinden haberi yok. Topu sol bekle orta saha arasında sıkıştırmış geveliyor ev sahibi. Karşısında Sadık olan Yusuf’a top gitmiyor ki, onun da top almak gibi bir çabası yok zaten. Koskoca 45 dakikada 3 pozisyon; Thiam bulduklarını attı, Kasımpaşa’nın şutunu Altay çıkardı.

Galibiyete devam

İkinci yarıda Kasımpaşa seri oyuncu değişiklikleri yaptı ama iki takım da temposuz ve kalitesiz oyundan taviz vermedi. İkili mücadelelerin bile yavan kaldığı heyecansız gece Ferdi’nin şık golüyle bir nebze renk-lendi. Fenerbahçe, BAY geçtiği haftadan sonra rahat kazanarak galibiyetleri seriye bağladı. Thiam eski takımını yıktı. Sadık kısıtlı yeteneklerine rağmen hatasız oynadı. Vasat oyuna rağmen 3 puan Fenerbahçe’ye iyi geldi.

Bedavaya alınmıştı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mame Thiam, eski takımına karşı ilk defa forma giydi ve ilk gollerini attı. Sezon başında Ali Koç'un çabası ve Kasımpaşa kulübünün transfer limitlerine verdiği tepki sebebiyle F.Bahçe Thiam'ı bonservissiz kadrosuna katmıştı.

Şükürler olsun

Gecenin adamı Thiam karşılaşmanın ardından, “Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah...” açıklaması yaptı.

Deplasman canavarı

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla galibiyet alan (6), gol atan (18) ve puan toplayan (19) takım F.Bahçe oldu. 29 puanlı Fenerbahçe, deplasmanda 19 puan topladı.

4 Rize-F.Bahçe: 1-2

4 G.Saray-F.Bahçe: 0-0

4 Göztepe- F.Bahçe: 2-3

4 Antalya-F.Bahçe: 1-2

4 G.Birliği-F.Bahçe: 1-5

4 Denizli-F.Bahçe: 0-2

8 G.Antep-F.Bahçe: 3-1

4 Kasımpaşa-F.Bahçe: 0-3

Az puan topladık

Kazanmak mutlu etti

∂ Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Çok eksiğimiz vardı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Sol tarafta oynayan Sadık rakibe hiç şans vermedi. Sadece 1-2 gün antrenman yapan Gustavo ve Ozan 90 dakika sahada kaldı. Sakatlıktan dönen Valencia ve Samatta iyi oynadı. 3 puan için mutluyuz" sözlerini kullandı.

Üst tarafı zorluyoruz

∂ "Başakşehir maçından sonra 3 puan alıp üst tarafı zorlamak önemliydi. Birkaç gün sonra önemli bir maçımız (Alanya) var" diyen Bulut, "16. hafta 29 puan. Daha fazlasını isterdik" vurgusu yaparken, "Yeni kurulan bir takımız. 18 yeni transfer. Aralıklarla gelen futbolcularımız oldu. Çalışacağız, daha iyiye gitmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.