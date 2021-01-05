Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalara bulundu.
Dilmen, "Herhangi bir duyumum yok ancak Fenerbahçe'nin stopere takviye yapma ihtimalini çok yüksek görüyorum" açıklamasını yaptı.
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Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalara bulundu.
Dilmen, "Herhangi bir duyumum yok ancak Fenerbahçe'nin stopere takviye yapma ihtimalini çok yüksek görüyorum" açıklamasını yaptı.
Etiketler : Rıdvan Dilmen,Fenerbahçe,