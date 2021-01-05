Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalara bulundu.

Dilmen, "Herhangi bir duyumum yok ancak Fenerbahçe'nin stopere takviye yapma ihtimalini çok yüksek görüyorum" açıklamasını yaptı.