Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenildi.

Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.

MAÇIN ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

90 dakikanın sona ermesinin ardından Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhüttl'ün yaşadığı sevinç ise geceye adeta damga vurdu.

Alplerin Klopp'u lakabıyla tanınan Avusturyalı teknik adam Ralph Hasenhüttl, alınan galibiyetin ardından saha içinde diz çöktü. Bu anlar yayıncı kuruluş görüntülerine yansıdı. Mutluluktan gözyaşlarını tutamayan Hasenhüttl sevincini teknik heyet ve futbolcularla yaşadı.İngiliz basını da bu anları manşetlerine taşıdı.