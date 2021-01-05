TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Okan Buruk'un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağını 3 maça düşürdü. Tahkim Kurulu ayrıca Buruk'a verilen 38 bin lira para cezasının da 25 bin 500 liraya indirilmesini kararlaştırdı. Kurul, ceza ile ilgili erteleme talebini ise reddetti.
Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi
05.01.2021 - 21:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık men cezasını 3 maça indirdi.
Etiketler : Okan Buruk,
757820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/757820.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
15
10
1
4
12
31
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
16
9
3
4
15
30
03
GALATASARAY A.Ş.
15
9
3
3
15
30
04
FENERBAHÇE A.Ş.
15
9
2
4
10
29
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
15
7
7
1
11
28
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
15
8
3
4
5
27
07
TRABZONSPOR A.Ş.
16
6
5
5
-2
23
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
15
5
6
4
5
21
09
YENİ MALATYASPOR
16
5
6
5
-1
21
10
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
15
5
5
5
-2
20
11
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
15
5
4
6
3
19
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
16
4
7
5
-3
19
14
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
16
4
6
6
-9
18
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15
4
4
7
-6
16
17
GENÇLERBİRLİĞİ
15
4
4
7
-9
16
18
MKE ANKARAGÜCÜ
15
4
3
8
-4
15
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
15
3
4
8
-10
13
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
16
3
4
9
-13
13
21
HES KABLO KAYSERİSPOR
15
2
4
9
-12
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
05.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
05.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 2 Sivasspor
05.01.2021 19:00
Konyaspor - Galatasaray
06.01.2021 13:30
Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
06.01.2021 16:00
Başakşehir - Erzurumspor
06.01.2021 16:00
Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
06.01.2021 16:00
Trabzonspor - Göztepe
06.01.2021 19:00
Beşiktaş - Rizespor
06.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Karagümrük
07.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
03
ALTAY
17
10
2
5
14
32
04
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
16
9
4
3
13
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
16
4
4
8
-7
16
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
ADANASPOR A.Ş.
15
4
3
8
-1
15
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
16
2
3
11
-17
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor