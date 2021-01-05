Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Okan Buruk'un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağını 3 maça düşürdü. Tahkim Kurulu ayrıca Buruk'a verilen 38 bin lira para cezasının da 25 bin 500 liraya indirilmesini kararlaştırdı. Kurul, ceza ile ilgili erteleme talebini ise reddetti.