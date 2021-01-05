Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gaston Matias Campi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verdi.
Trabzonspor, Campi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladığını KAP'a bildirdi
05.01.2021 - 22:24 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 22:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Kulübü, Arjantinli stoper oyuncusu Gaston Campi'yi bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Etiketler : Trabzonspor,
757832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/757832.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
15
10
1
4
12
31
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
16
9
3
4
15
30
03
GALATASARAY A.Ş.
15
9
3
3
15
30
04
FENERBAHÇE A.Ş.
15
9
2
4
10
29
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
15
7
7
1
11
28
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
15
8
3
4
5
27
07
TRABZONSPOR A.Ş.
16
6
5
5
-2
23
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
15
5
6
4
5
21
09
YENİ MALATYASPOR
16
5
6
5
-1
21
10
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
15
5
5
5
-2
20
11
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
15
5
4
6
3
19
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
16
4
7
5
-3
19
14
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
16
4
6
6
-9
18
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15
4
4
7
-6
16
17
GENÇLERBİRLİĞİ
15
4
4
7
-9
16
18
MKE ANKARAGÜCÜ
15
4
3
8
-4
15
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
15
3
4
8
-10
13
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
16
3
4
9
-13
13
21
HES KABLO KAYSERİSPOR
15
2
4
9
-12
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
05.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
05.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 2 Sivasspor
05.01.2021 19:00
Konyaspor - Galatasaray
06.01.2021 13:30
Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
06.01.2021 16:00
Başakşehir - Erzurumspor
06.01.2021 16:00
Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
06.01.2021 16:00
Trabzonspor - Göztepe
06.01.2021 19:00
Beşiktaş - Rizespor
06.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Karagümrük
07.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
03
ALTAY
17
10
2
5
14
32
04
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
16
9
4
3
13
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
16
4
4
8
-7
16
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
ADANASPOR A.Ş.
15
4
3
8
-1
15
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
16
2
3
11
-17
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor