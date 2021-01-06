Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Novikovas’ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan’ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.
7. dakikada sol tarafta Hasan Ali’nin verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Chadli’nin şutunu kaleci Farnolle oyun alanı içine çeldi.
28. dakikada İrfan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.
40. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Epureanu’nun önünde kaldı. Epureanu’nun vuruşunu kaleci Farnolle kurtarırken dönen topa Gulbrandsen’in yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
71. dakikada Hasan Ali’nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mahmut’un sert şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.
82. dakikada Mahmut’un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic’in şutunda topu kaleci Farnolle kontrol etti.
84. dakikada İrfan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Deniz’in şutu direğin yanından auta çıktı.