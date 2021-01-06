Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunu kaleci İrgan Can kornere çeldi.

27. dakikada Djaniny rakiplerinden sıyrılarak kale sahasına doğru indi. Pasında Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Ekuban savunmanın arasından boş kaleye gönderdi. 1-0

31. dakikada Serkan Asan'ın ortasında ceza sahası içindeki Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

64. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nın vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

67. dakikada Soner'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

73. dakikada Ekuban kendi yarı sahasından aldığı topla birlikte kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İrfan Can'ın ayaklarıyla müdahele ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90. dakikada Soner'in ortasında kale sahası içindeki Brown Ideye'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.