Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aboubakar’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

19. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Oğuzhan, yerden içeri çevirdi. Savunmaya da çarpan bu topa arka direkte Larin’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada Çaykur Rizespor savunmasından Meriah’ın ters kafa vuruşunda Larin takibini sürdürerek topa sahip oldu. Ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Larin’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

33. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının hatasında topu kapan Rıdvan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında Aboubakar topla buluştu. Aboubakar’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Tunay’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Talbi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

56. dakikada Aboubakar’ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta ceza yayında topu alan Oğuzhan’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

62. dakikada sol kanattan gelen N’koudou pasını sağ kanatta bulunan Larin’e aktardı. Larin’in tek pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada Moroziuk’un uzaktan vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada defanstan uzun atılan pasta ceza sahası içinde Meriah ile iki mücadeleye girip kaleci Gökhan’dan önce topa müdahale eden Larin daha sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 4-0

83. dakikada Melnjak’ın geri pasında araya giren Larin’in ceza sahası içine girip kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

89. dakikada ceza sahası içinde bulunan Larin'in pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topu alan Hasic'in sert vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0