Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Âşıklar buluşuyor

Almanya’da doğdu, büyüdü. Millî takım tercihini Panzerlerden yana kullandı. Schalke’de başlayan profesyonel kariyerinde Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal formaları giydi. Kariyerine Dünya Kupası dâhil 13 kupa sığdırdı. Piyasa değeri 50 milyon avroya kadar yükseldi. Kulüplerine 70 milyon avronun üzerinde bonservis geliri kazandırdı. İyi başlayan Arsenal macerasında kadro dışı kaldı ve kalbini dinleme kararı aldı.

Para her şey değil

32 yaşındaki dünya yıldızı, çok sayıda teklif almasına rağmen tercihini çocukluğundan beri gönlünde yatan renklerden yana yaptı. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu’nun yoğun mesaisi mutlu bitti. Mesut Özil, Fenerbahçe’yle el sıkıştı. Premier Lig’in en çok kazanan isimlerinden biri olan Mesut, Ali Koç’un “Güzel ama gerçekleşmesi zor rüyasını” hayata geçirmek için “Evet” dedi.

Sponsor destekli transfer

F.Bahçe’nin 3,5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Mesut Özil, sezonun ikinci yarısından itibaren çubuklu için ter dökmeye başlayacak. Sarı lacivertlilerin yıllık 3 milyon avro ücret vereceği Mesut’un senelik 5 milyon avro kazanacağı, aradaki farkın sponsorlar tarafından karşılanacağı öğrenildi. F.Bahçe’nin en geç 10 gün içinde işi resmiyete dökmesi planlanıyor.

Bedelsiz geliyor

Arsenal, 47 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mesut Özil’i F.Bahçe’ye bedelsiz veriyor. İngiliz devinin ayrıca Mesut’un bu sezonluk ücretini de ödemesi bekleniyor.

Arsenal formasıyla 255 maça çıkan Mesut, 45 defa fileleri havalandırıp 59 asist yaptı ve 104 gole direkt tesir etti.

Erdoğan’a komşu

Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi malum. Hatta bu sevda oyuncunun kariyerinde önemli değişiklere de yol açtı. Mesut, Kısıklı’daki villasında Erdoğan’a komşu olacak.