Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Deplasmanda coşan, Kadıköy’de sallanan Fenerbahçe, devlere kafa tutan Alanyaspor’u konuk etti. Erol Bulut, eski takımına karşı dersini iyi çalışmıştı. Savunma güvenliğini ön planda tutan sarı-lacivertliler, âdeta bir kontraatak takımı gibi oynadı. Maça tempolu başlayan Fenerbahçe, Sinan’ın şık golüyle üstünlüğü yakaladıktan sonra neredeyse on bir kişi defans yaptı.

Pelkas bitirdi

Alanya’nın tempolu oyununa sert bir savunmayla direnç gösteren Fenerbahçe topu rakibine bıraksa da kaleyi neredeyse hiç göstermedi. Sarı-lacivertliler geliştirdikleri kontralarda doğru pas tercihleri yapabilse farkı daha çabuk da açabilirdi. Valencia’nın kazandırıp kaçırdığı penaltıya rağmen, Pelkas’ın Kadıköy’deki ilk golü Fenerbahçe’yi rahatlattı.

Zirve hesapları

Konuk ekip baskının ödülünü bir penaltı golüyle aldı, ancak Fenerbahçe kalan dakikalarda hata yapmadı. Sarı-lacivertliler oyun olarak olmasa da skor olarak istediğini aldı ve galibiyet serisini üç maça çıkardı. Basit gol yeme alışkanlığına son veren, mücadele temposunu artıran Fenerbahçe liderin ensesine yapışırken devre arasına lider girme umudunu da artırdı.

Benim için zor maçtı

Dün çok başarılı kurtarışlar yapan F.Bahçe file bekçisi Altay Bayındır maçtan bir gün önce kuzeninin vefat ettiğini açıkladı. Genç eldiven, "Benim için çok zordu. Beraber büyüdüğüm kuzenimi toprağa verdim. Ailemin yanında bulundum, ikinci ailem de F.Bahçe, takımımın da yanında olmalıydım" dedi.

Hoca tabelaya baksın!

Topu bilerek verdik

F.Bahçe'nin çalıştırıcısı Erol Bulut, "İyi yoldayız. Üç maçı kazandık ve mutluyuz. Topu Alanyaspor'a bilerek verdik. Seyredenler diyecek ki rakibe %70 topu verdiler. Alanya iki gün fazla dinlendi, unutmayalım. Her zaman topa sahip olarak maç kazanamazsınız. İkinci yarıda daha çok istediğimiz oyun ortaya çıktı, oyuncuları tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Özil yakında netleşir

Rakip hoca Çağdaş Atan'ın "Beş büyük ligde Fenerbahçe gibi futbol oynayıp şampiyon olan yok" sözleri sorulan Bulut, "Yorum yapmak istemiyorum, sadece skora baksın" şeklinde cevap verdi. Mesut Özil için konuşan hoca, "Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor, önümüzdeki günlerde netleşir. Şu anda burada olmadığı için bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.