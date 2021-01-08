Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Fraport-TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

10 Ocak Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Kocaeli)

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Antakya Atatürk)

11 Ocak Pazartesi:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)