Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak, karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligin geride kalan 17 haftasında 21 puan toplayan ve oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Kayserispor maçından galip ayrılmanın hesabını yapıyor.
Takımda kart cezalısı olan savunma oyuncusu Karim Hafez, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.