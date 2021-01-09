Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biatlon EYOF ve Genç Milli Takımları, şubat ayında Erzurum'da düzenlenecek Balkan Kupası organizasyonunda Türkiye'ye madalya kazandırmak için güç depoluyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde antrenörler eşliğinde kamp yapan Biatlon Milli Takımı sporcuları, 8 ülkeden yaklaşık 50 sporcunun katılacağı müsabakalara hazırlanıyor.

Milli biatloncular, yaptığı antrenmanlarla Balkan Kupası'nda başarı elde ederek daha sonra yapılacak Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Biatlon Milli Takım Antrenörü Muhammed Mustafa İlçin, AA muhabirine, EYOF ve Genç Milli Takım sporcularından oluşan 13 kişilik grupla kamp yaptıklarını söyledi.

Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten İlçin, "5-7 Şubat tarihlerinde ülkemizde yapılacak Balkan Kupası için çalışıyoruz." dedi.

İlçin, yarışların üçüncüsünün yapılacağını ifade ederek, "Daha önce şampiyona şeklindeydi. Bu sene pandemiden dolayı gençlerin yaptığı yarışlar iptal edildi. Onun yerine ülkeler kendi aralarında salgından dolayı Balkan Kupası'nı gerçekleştirecek. Daha sonrasında da Balkan Şampiyonası düzenlenecek. Ülkemizdeki bu yarışlar da 3. Balkan Kupası yarışları olacak." diye konuştu.

Müsabakada yarışacak sporcuların belirlendiğine değinen İlçin, şöyle konuştu:

"Her kategoride 3 kız, 3 erkek sporcumuz yarışacak. Bu sporcularımız da belirlendi. Daha önceki Balkan şampiyonalarında ülkemiz adına madalya alan sporcularımız oldu. Bu yarışlarda da başarıyı sürdürüp ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz. Grubumuzda 8 ülke var ve her bir ülkeden maksimum 12 kişi katılabilecek. Müsabakaların ülkemize yapılıyor olması bizim açımızdan önemli bir avantaj olacak. Bunu lehimize çevirip madalya almak istiyoruz."

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) her alanı etkilediğine işaret eden İlçin, şöyle devam etti:

"Pandemi ciddi anlamda bizi de etkiledi. Kamplarımızda aksamalar oldu ve normalde her sene devam eden yıllık faaliyet programına uyamadık. Sporcular ister istemez etkilendi ama onların motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştık. Yüzde yüz başarılı olduk diyemeyiz ama mental olarak hayat şartlarımız değişti, sosyallik hemen hemen sıfıra indi. Biatlonda da silah var, mental olarak çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. En ufak bir stres bile çok etkiliyor. Dolayısıyla diğer branşlara göre biraz daha fazla etkilendik."

Biatloncuların hedefi madalya

Biatlon Milli Takımı sporcusu Berkan Metehan Türkeş de Balkan Kupası seçmelerinde başarılı olduğunu ve müsabakalarda yarışacağını anlattı.

Yarışlarda madalya kazanmak istediğini aktaran Türkeş, şunları kaydetti:

"Seçmelere girdim ve başarılı şekilde seçildim. İlk hedefimi gerçekleştirdim ama şimdi bu müsabakada madalya almak için çalışıyoruz. Pandemi bütün sporcular gibi beni de etkiledi. Antrenmansız kaldık milli takım ve kış kamplarıyla toparlanmaya başladık. Balkan Kupası'nda madalya alarak Türkiye'yi ev sahibi olarak en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Sporcu Ebru Tuncer ise Balkan Kupası seçmelerinden birinci çıktığını ve yarışlarda başarılı olmak için mücadele edeceğini söyledi.