Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerde 2 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.



Sağlık durumları iyi olan futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.