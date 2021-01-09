Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. 4dakikada Jefferson’un topuk pasıyla savunma arkasına sarkarak topla buluşan Maxim, ceza alanına girdi. Önce rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Maxim, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

8. dakikada Fajr’ın sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda Appindangoye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay topu son anda çeldi.

12. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Gradel’in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

24. dakikada Erdoğan’ın sol kanattan ortasında topla buluşan Hakan Arslan’ın şutunu Günay çeldi.

28. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fajr’ın tehlikeli şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışında Fajr’ın pasında topla buluşan Claudemir’in şutunu kaleci Günay çeldi.

41. dakikada sol kanattan Gradel’in ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Arslan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45. dakikada Mirallas’ın kullandığı serbest vuruş kale direğinin yanından auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Gradel’in kullandığı köşe vuruşunda Hakan Arslan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

52. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan gelişen atağında Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

55. dakikada köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt’un şutu direkten döndü.

82. dakikada Gradel’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt’un şutunu kaleci Günay kurtardı.

90+1. dakikada savunma arkasında topla buluşan Andre’nin şutunu Uğur Çiftçi çizgiden çıkardı.