Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere takımı Everton’da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun (29), 357 gün sonra gol sevinci yaşadı. Rotherham United’a attığı ikinci gol de VAR tarafından iptal edilen futbolcunun gol sonrası yaptığı el işareti ülkede karışıklığa sebep oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ülkücü işareti yaptığı ifade edilen Tosun’un bir daha Everton forması giymemesi gerektiğini ifade ettiler. Kulüp konu hakkında resmi açıklama yapmadı. İnternet sitesi The Athletic, kulüp yetkililerinin Tosun’la konuştuğunu, futbolcunun yaptığı işarette herhangi bir siyasi anlam olmadığını ifade ettiğini bildirdi.