İngiltere takımı Everton’da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun (29), 357 gün sonra gol sevinci yaşadı. Rotherham United’a attığı ikinci gol de VAR tarafından iptal edilen futbolcunun gol sonrası yaptığı el işareti ülkede karışıklığa sebep oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ülkücü işareti yaptığı ifade edilen Tosun’un bir daha Everton forması giymemesi gerektiğini ifade ettiler. Kulüp konu hakkında resmi açıklama yapmadı. İnternet sitesi The Athletic, kulüp yetkililerinin Tosun’la konuştuğunu, futbolcunun yaptığı işarette herhangi bir siyasi anlam olmadığını ifade ettiğini bildirdi.
İngilizler Cenk Tosun’un hareketinden rahatsız oldu: Ülkücü işareti suç mu?
10.01.2021 - 12:20 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
357 gün sonra gol sevinci yaşayan Cenk Tosun'un golden sonra yaptığı hareket İngiltere'de gündeme oturdu. Ülkücü işareti yapmakla suçlanan Tosun “Sevincimin siyasi anlamı yok’ dedi.
Etiketler : cenk tosun,ingiltere,gol sevinci,
758913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/758913.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
16
11
1
4
18
34
02
GALATASARAY A.Ş.
17
10
3
4
20
33
03
FENERBAHÇE A.Ş.
16
10
2
4
11
32
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
17
8
7
2
12
31
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
17
9
3
5
14
30
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
16
8
3
5
3
27
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
18
6
6
6
-6
24
09
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
16
6
4
6
4
22
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
17
5
7
5
-2
22
11
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
16
5
6
5
3
21
12
YENİ MALATYASPOR
17
5
6
6
-2
21
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16
5
5
6
-8
20
14
GÖZTEPE A.Ş.
17
4
7
6
1
19
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
16
5
4
7
-5
19
16
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
17
GENÇLERBİRLİĞİ
17
5
4
8
-13
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
17
4
4
9
-10
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
16
4
3
9
-6
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
16
3
4
9
-11
13
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
17
3
4
10
-14
13
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
09.01.2021 13:30
Sivasspor 2 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
09.01.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 0 Yeni Malatyaspor
09.01.2021 16:00
Göztepe 0 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
09.01.2021 19:00
Galatasaray 6 - 0 Gençlerbirliği
10.01.2021 13:30
Karagümrük - Konyaspor
10.01.2021 16:00
Ankaragücü - Başakşehir
10.01.2021 16:00
Rizespor - Denizlispor
10.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
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Erzurumspor - Fenerbahçe
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Alanyaspor - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
ADANASPOR A.Ş.
16
5
3
8
1
18
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
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Istanbulspor - Adanaspor
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Eskişehirspor - Ankaraspor
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Yilport Samsunspor - Altay
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Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
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Adana Demirspor - Bursaspor
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Altinordu - Menemen Spor
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Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
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