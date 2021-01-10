Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiği belirtildi.

Açıklamada "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim"

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de istifası kabul edilen teknik direktör İlhan Palut, "Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim." ifadesini kullandı.