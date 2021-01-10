Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçında ekrana Fenerbahçe Kulübü aleyhine tezahürat sesleri geldi. Bunun ardından Fenerbahçe Kulübü, yayıncı kuruluş beIN Sports'a tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada “Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların ekranda verilmesi tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir. Fenerbahçe Kulübü olarak yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verildi. Sarı-lacivertlilerin bu sözlerine yayıncı kuruluş ‘özür’ ile karşılık verdi. beIN Sports “Fark edilmeden, yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı bütün Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz” beyanında bulundu.