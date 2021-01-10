Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Pazartesi günü saat 16.00’da evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal gözetiminde olan mavi-beyazlı ekip antrenmana, düz koşu ile başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu yapan futbolcular çift kale maç yaptıktan sonra antrenmana son verdi. Öte yandan BB Erzurumspor Polonyalı kaleci Jakup Szumski ile de anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki file bekçisinin Erzurum’a gelmesi bekleniyor.

BB Erzurumspor yarın Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak maç için kampa girdi.