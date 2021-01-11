Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu haftayı BAY geçen ve transfere yoğunlaşan Trabzonspor’da yönetim, Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir için anlaşma sağlamıştı. Orta saha için bir isim daha gündeme alındı. O da Sassuolo forması giyen ve Fas basınına göre takımdan ayrılabileceği yazılan Mehdi Bourabia. Bir dönem Konyaspor forması da giyen oyuncunun adı Cagliari, Hellas Verona ve Parma kulüpleriyle de anılıyor.

Sezon sonu serbest

Piyasa değeri 3 milyon avro olan Mehdi’nin mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Bordo mavili yönetim, bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor. Şu ana kadar 12 maçta süre alan ve sadece bir golü bulunan orta saha oyuncusunun artısı oyunun hem hücum yönünü hem de savunma yönünü oynayabilmesi. Transferin gidecek oyuncuların durumuna göre netlik kazanması bekleniyor.

AYRILIK İÇİN...

Benik Afobe ile pazarlık

Bordo mavililerde bir sezonluğuna kiralanan ve yıllık ücreti 1,3 milyon avro olan Afobe’den beklenen katkı alınamadı. Avcı’nın gönderilmesi yönünde rapor verdiği Afobe ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmeler var.

Tanıdık isim

Konyaspor 2017’de 550 bin avro bonservis bedeliyle aldığı Mehdi’yi 2018’de 2,2 milyon avro karşılığında Sassuolo’ya satmıştı.