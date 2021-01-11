Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sergen Yalçın daha önce Atiba'da uyguladığı gibi bir başka ön libero Josef'i de hücumun arkasına yerleştirmeye başladı. Mensah'ın yokluğunu Josef doldururken, ön liberoda ise Necip Uysal görev yaptı. Siyah-beyazlılar bu yeni orta alan anlayışıyla oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul eden taraftı.

Kanatlar değişti

Aboubakar'ın seyre doyum olmayan golüyle öne geçtikten sonra üstünlüğünü fazla koruyamayan Beşiktaş, soyunma odasına 2-2'lik skorla girerken, futbolu tat vermedi. İkinci yarıda kontratak anlayışını tercih eden taraf Hatayspor'du. Necip'in yerine Oğuzhan oyuna girince Josef ön libero oldu. Ghezzal oyundan çıkınca sol kanada N'Koudou, sağa Larin geçti.

Bunaltıcı baskı

Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan da Traore-Sackey değişikliğiyle savunma için ekstra önlem aldı. Beşiktaş son 20 dakikada bunaltıcı bir baskı uygulamış olsa da galibiyet golünü bulamadı. Gelecek hafta dev derbide takipçisi Galatasaray'la karşılaşacak olan siyah-beyazlıların gol yemeden kazanma serisi de bozulmuş oldu.

Bundan ders çıkarmalıyız

Atiba Hutchinson maçın ardından, "Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Başımızı öne eğmeyip bir sonraki kupa maçına odaklanacağız. Çok daha fazla maç var ama aklımızda şampiyonluk da var. Bugünkü gibi maçlardan dersler çıkarmalıyız ve sonraki maçlarda kullanmalıyız" dedi.

Golcülerin gecesi

Boupendza tutulmuyor

∂ Hatay-Beşiktaş maçı Süper Lig'de gol ile asist istatistiklerinde lider olan isimlerin mücadelesine ve gövde gösterisine sahne oldu. Son haftalarda müthiş işler yapan Hatayspor'un forveti Boupendza iki gole imza attı ve gol toplamını 12'ye çıkardı. Gabonlu yıldız takımının attığı son 14 golün 11'ine ismini yazdırdı.

Asist lideri Ghezzal

∂ Beşiktaş tarafında ise Larin ağları havalandırarak 11 gole yükseldi ve takımının en golcü ismi olma unvanını sürdürdü. Maçın açılış golünü atan Aboubakar da 9 gole ulaştı. Sakatlıktan geri dönen Rachid Ghezzal iki arkadaşına da gol attırarak sekiz asiste yükseldi ve bu alanda Süper Lig'de krallığı kimseye kaptırmadı.

Penaltımız verilmedi

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Duran toptan sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Boy ortalamamız düşüktü" derken, "Hakemlerle ilgili konuşmam ama, Akintola'nın golünü VAR incelemeden devam ettirdi. Rosier'in de Kamara'ya yaptığı penaltıydı" siteminde bulundu.

Önce kupa sonra derbi

∂ Dün iki asistle bir puanda payı olan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, "Takıma geri dönmek gole katkıda bulunmak güzel bir şey ama kazanmayı tercih ederdim. Derbi maçın önemini biliyoruz ama önce kupa maçımız var. Onu kazanmalıyız. Sonra derbiye bakacağız" sözlerini kullandı.